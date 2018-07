L’indissolubile coppia della televisione Maurizio Costanzo – Maria De Filippi ‘resiste’ da più di 25 anni e per il popolare giornalista, ormai prossimo alle 80 primavere (la data fatidica è il 28 agosto), la circostanza non è affatto banale in un mondo come quello dello spettacolo dove lo coppie scoppiano più frequentemente dei pneumatici in una gara di Formula 1 (del resto lo stesso Costanzo, prima di trovare la stabilità sentimentale con Queen Mary, ha cambiato tre mogli). Per questo motivo, alla vigilia di un traguardo così importante (‘Ma che non festeggerò’) il conduttore di Mediaset ha voluto tessere le lodi della sua dolce metà con una dichiarazione imprevedibilmente romantica per un tipo in apparenza freddo come lui.

‘Per me il dono più bello che ho ricevuto dalla vita è di avere incontrato Maria e di essere rimasto con lei per 25 anni’, ha detto infatti Maurizio Costanzo in un’intervista a TV Sorrisi & Canzoni, ‘Noi festeggiamo ogni giorno per la fortuna che entrambi abbiamo avuto. Dopo tanti anni le coppie scoppiano, l’amore scompare. Io e Maria siamo una sola forza e ci regaliamo energia a vicenda’.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno insieme dai primissimi anni ’90 (si sono conosciuti presso una società di consulenza sulla comunicazione dove lei lavorava) e sono convolati a nozze il 28 agosto ’95 a Roma, con rito civile. Nel 2004 hanno adottato un ragazzo, Gabriele, che oggi ha 27 anni.

Come detto, tra poco più di un mese l’allegra famigliola sarà chiamata a celebrare gli 80 anni dell’ideatore del Maurizio Costanzo Show (e di mille altre trasmissioni), anche se per espressa volontà del festeggiato non sono in programma grandi feste ma soltanto una tranquilla giornata da trascorrere con gli affetti più cari. A meno che Maria De Filippi non decida di fare di testa sua…

‘Ma Maria lo sa che non amo le sorprese ed è pure difficile organizzare qualcosa a mia insaputa’, ha specificato il baffo più famoso della TV italiana, ‘Detto questo, non ho idea di quello che potrebbe organizzare, anche se lei sa bene che non sono attratto dall’idea di una grande festa come quella che organizzai per i miei 60 anni. Dopo quella festa ho deciso di non fare più niente per ricordare quanti anni compio. Vivo la mia vita giorno per giorno e sono contento per questo’.