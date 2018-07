Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival di Sanremo 2019?

Claudio Baglioni, il direttore artistico di Sanremo 2019, vorrebbe Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston? Secondo indiscrezioni, la fashion blogger compagna di Fedez potrebbe essere la prossima conduttrice della kermesse musicale. Manca ancora un bel po’ di tempo a febbraio 2019, per ora nessuna conferma o smentita, ma per i prossimi mesi chissà quanti nomi leggeremo.

Chiara Ferragni, dopo il matrimonio con Fedez a Noto previsto per il prossimo 1 settembre, potrebbe affiancare Claudio Baglioni sul palco dell’Ariston. Ovviamente si tratta di un’indiscrezione.

Chiara Ferragni prossima conduttrice di Sanremo?

Il nome di Chiara Ferragni era già stato fatto lo scorso anno. Con l’avvicinarsi di Sanremo 2018, infatti, la fashion blogger era stata indicata come una probabile conduttrice della kermesse. Sappiamo come è andata a finire: sul Palco dell’Ariston è infatti sbarcata Michelle Hunziker che ha presentato Sanremo insieme a Pierfrancesco Favino e all’attenta direzione di Claudio Baglioni.

Per ora solo un dato è certo, ovvero il ritorno del cantante alla guida della kermesse musicale. Il nome di Chiara Ferragni, però, è tornato alla ribalta nelle ultime ore anche per la prossima edizione di Sanremo. Anche quest’anno si tratterà di una semplice voce che non troverà mai conferma? Staremo a vedere.

Lo scorso anno, la fashion blogger smentì subito l’indiscrezione circolata. Per ora, invece, da parte della Ferragni non sono arrivati commenti, ma si sa che la futura moglie di Fedez è molto impegnata con il suo lavoro e con i preparativi delle nozze con il cantante.

Sanremo 2019 sarebbe il coronamento di un periodo d’oro per Chiara Ferragni. La blogger è diventata mamma di Leone lo scorso 19 marzo, ha acquistato insieme a Fedez una bellissima casa a Milano che ha mostrato ai suoi follower e presto convolerà a nozze con il rapper.

Sanremo 2019, chi condurrà la kermesse?

Tra le papabili conduttrici, nei mesi scorsi, sono state indicate anche Laura Pausini e la stessa Michelle Hunziker che durante la presentazione di ‘Vuoi scommettere? si è detta pronta a condurre nuovamente il Festival. Nel caso della presentatrice svizzera mancherebbe, a quanto pare, solo il nulla osta del direttore/dittatore Claudio Baglioni.

La cantante emiliana, invece, ha rivelato che è da circa 3 anni che le chiedono di partecipare al festival in veste di conduttrice insieme a Paola Cortellesi. Per quanto riguarda i nomi maschili, è stato indicato Giorgio Pasotti come possibile presentatore della kermesse musicale al posto di Pierfrancesco Favino, ma per ora si tratta solo di indiscrezioni. Lo stesso Favino ha ammesso di sentire quotidianamente al telefono Claudio Baglioni: chissà, magari potrebbe tornare anche lui sul palco dell’Ariston.