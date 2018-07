Alessandro Greco sulla chiusura di Zero e lode: ‘In Italia conta appartenere a certi giri’

Alessandro Greco ha condotto il quiz show di Rai 1 ‘Zero e lode’, ma purtroppo la novità dello scorso anno della prima rete non è stata confermata per la prossima stagione e così non rivedremo più il conduttore pugliese tutti i pomeriggi insieme allo zerologo, Francesco Lancia. Greco si è però detto sempre pronto a prendere le redini di un nuovo show.

Intervistato da ‘Avvenire’, Alessandro Greco si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il suo show ‘Zero e Lode’ non andrà più in onda e il presentatore, quest’anno non ha avuto neanche l’onore di condurre ‘Una voce per Padre Pio’, l’evento benefico è stato infatti guidato da Tiberio Timperi.

Alessandro Greco: ‘La libertà conta più dello share’

‘La libertà conta più dello share’, è il mantra che Alessandro Greco ripete dopo l’addio a ‘Zero e Lode’. Il conduttore ha spiegato che nei suoi lunghi anni di carriera ha anche detto qualche ‘no’.

Alessandro Greco non è una presenza costante della rete e questo suo esserci/non esserci, ritiene, dipenda dalla sua libertà di scegliere o meno dei progetti a seconda che li reputi più o meno interessanti. ‘Io mi ritengo un uomo libero, mentre in Italia, e non solo nel mondo dello spettacolo, credo aiuti appartenere a certi giri, essere benvoluto in determinati ambienti, essere disponibile con persone che possono avere un potere decisionale. Poi certo, è capitato anche a me di dire no quando la proposta che mi era stata fatta non mi convinceva’, ha dichiarato il presentatore.

Se Zero e Lode non ha rivisto la luce, Alessandro Greco precisa che ‘non ha motivi di recriminare nulla’. Anzi si è detto grato per aver avuto la possibilità di rinnovare il suo rapporto con il pubblico, lo stesso pubblico che in parte ha lamentato questa sua ‘epurazione’ e la cancellazione del simpatico quiz show di Rai 1. Se Greco appare e scompare dalla Rete, ammette il conduttore, non è certo colpa sua. ‘La reazione che ho letto e continuo a leggere sui social per la chiusura di ‘Zero e Lode’ mi ha emozionato’, ha dichiarato.

‘Io sono sempre pronto ai blocchi di partenza e quando mi chiamano rispondo. Anche per sperimentare qualcosa di nuovo come Zero e Lode. E il pubblico, quando mi rintraccia, mi segue’, ha ammesso il conduttore pugliese.

Greco ha bisogno di comunicare ‘leggerezza’. In passato ha partecipato insieme alla moglie Beatrice a ‘La Talpa’, un’esperienza che non rinnega ma in cui ‘si è sentito fuori luogo’. ‘Posso dire che è un’esperienza che non rifarei (La Talpa ndr), ma la gratitudine per essere stato scelto resta’, ha confessato.