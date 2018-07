Emanuela Folliero, l’ultimo annuncio dopo 28 anni: ‘Vi auguro una vita piena di gioie’

Dagli Anni Novanta, Emanuela Folliero è annunciatrice tv di Rete 4 e ieri ha dato il suo ultimo annuncio dopo 28 anni di carriera. Il suo però non è un addio, anzi. Con sarcasmo e ironia, la Folliero ha poi pubblicato un video su Instagram per tranquillizzare tutti: non lascerà Mediaset, anzi dal prossimo anno per lei ci saranno nuovi impegni con la rete.

Rete 4 è tra le reti che per la prossima stagione subirà la maggiore rivoluzione tra i canali Mediaset, un restyling che tocca anche Emanuela Folliero. La categoria delle annunciatrici tv è già stata eliminata da Italia 1 nel 2001 e da Canale 5 nel 2005, ora tocca a Rete 4 e ieri, all’una di notte Emanuela Folliero ha salutato i suoi telespettatori, ma su Instagram ha assicurato che tornerà. La ‘signorina buonasera’ di Mediaset potrebbe condurre dal prossimo anno una striscia quotidiana a tema benessere.

L’ultimo annuncio di Emanuela Folliero su Rete 4

È l’1.35 di notte quando Emanuela Folliero appare in video per il suo ultimo annuncio su Rete 4. Subentrata a Cinzia Lenzi, la Folliero è diventata annunciatrice tv nel 1990 ma adesso deve dire addio a questo ruolo.

Sono le ore 1:35 di notte! Emanuela Folliero @elafolliero effettua così il suo ultimo annuncio dopo ben 28 anni di carriera come volto ufficiale di @rete4 ❤️ EMANUELA, GRAZIE PER TUTTI I TUOI PREZIOSI SORRISI CHE CI HAI REGALATO IN QUESTI ANNI! pic.twitter.com/L5jcP5fjO7 — Annunciatrici TV (@AnnunciatriciTV) July 8, 2018

‘Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete, vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa, e una vita piena di gioia. Ciao a tutti’, è così che Emanuela Folliero, con il sorriso e senza lacrime saluta per l’ultima volta il pubblico nel ruolo di annunciatrice tv. Dal prossimo anno la vedremo in una nuova veste.

Attenzione quindi, il suo non è mica un addio. ‘Sono viva e vegeta’ scherza su Instagram la Folliero che ha anche rilasciato una dichiarazione a ‘Il Giornale’. ‘Ora su di me leggo solo articoli che sembrano coccodrilli, ma io mica sparisco. Ho un contratto appena firmato in esclusiva con Mediaset e alcuni progetti’, ha dichiarato.

Emanuela Folliero su Instagram: ‘Continuerò ad esserci ma non in veste di annunciatrice’

Con tanto di gesti scaramantici, Emanuela Folliero ha pubblicato un video Instagram in cui sottolinea di essere ‘Viva e vegeta’, ma soprattutto spiega che dal prossimo anno sarà impegnata in nuovi progetti.

‘Continuerò ad esserci ma non in veste di annunciatrice, ma sicuramente sarò a Mediaset questo ve lo posso assicurare’, ha chiarito Emanuela Folliero in un ‘annuncio personale’ sul suo account Instagram.

Per ora nei progetti di Emanuela Folliero ci sono le vacanze. ‘Quest’estate andrò al mare con un amico molto, molto famoso che conoscete bene e ha il mio stesso problema: si è estinto’, ha scherzato la Folliero mostrando la riproduzione giocattolo di un piccolo dinosauro. L’ormai ex annunciatrice tv ha così ironizzato sul web la notizia della sua ultima apparizione su Rete 4.