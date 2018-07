Carolyn Smith: ‘Dovrò subire un nuovo intervento, ma non mollo’

Carolyn Smith non demorde e continua la sua lotta contro il cancro e annuncia che dovrà sottoporsi a un piccolo intervento. La coreografa e giudice di ‘Ballando con le stelle’ ha pubblicato su Instagram un video per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. A fine giugno, la Smith aveva dichiarato che ‘l’intruso’, così definisce il tumore, non era cresciuto ma era sotto controllo. La coreografa ha spiegato che deve continuare il trattamento e sottoporsi a un piccolo intervento.

Carolyn Smith aggiorna i fan sul suo stato di salute VIDEO VERSIONE ITALIANO: Mi sento in dovere di farvi sapere la mia situazione direttamente da me con un video. Io sono sempre forte, non mollo mai. Continuo la mia vita come ho sempre fatto, lavorando e vivendola di tanti momenti speciali. #happy #workinprogress #wonderwoman #woman #dancers #cancersucks #smilenomatterwhat #SorridoENonMolloMai A post shared by Carolyn Smith (@carolynsmith5) on Jul 6, 2018 at 12:03pm PDT I fan della coreografa, da quando ha annunciato che il tumore è tornato, sono in apprensione. Carolyn, che non ha mai perso il sorriso, aggiorna costantemente i suoi follower sul suo stato di salute. ‘Mi sento in dovere di farvi sapere la mia situazione direttamente da me con un video. Io sono sempre forte, non mollo mai. Continuo la mia vita come ho sempre fatto, lavorando e vivendola di tanti momenti speciali’, ha scritto la Smith su Instagram. Il messaggio è accompagnato da un video in cui, in maniera dettagliata, la coreografa ha spiegato quali saranno i prossimi passi della sua battaglia per sconfiggere il tumore al seno che le è stato diagnosticato nel 2015. ‘Sono in grado di fornirvi novità concrete, la scorsa settimana ho fatto la Pet con il contrasto totale’, così Carolyn Smith ha iniziato il suo video spiegando che i medici avevano avuto il sospetto che il tumore si fosse esteso alle ossa, ma che fortunatamente si è trattato di un falso allarme.

Carolyn Smith: ‘Devo fare un piccolo intervento Mio team eccezionale! Senza di loro la mia cura contro l’intruso non va avanti. Ci vediamo presto... si continua con il combattimento positivo! Vi adoro!!! ❤️ #happy #workinprogress #smilenomatterwhat #wonderwoman #woman #SorridoENonMolloMai A post shared by Carolyn Smith (@carolynsmith5) on Jul 7, 2018 at 6:05am PDT ‘Il tumore – ora parlo di tumore non più di ‘intruso’ – il tumore al seno è molto stabile e devo continuare con il trattamento una volta ogni tre settimane finché va via. Devo fare un piccolo intervento con un elettrochemio per bombardarlo. Andiamo avanti così, positivamente sempre con un bel sorriso. Sono forte e ci sono ancora!’, ha dichiarato la Smith nel video postato su Instagram. Sono tantissimi i messaggi di sostegno dei fan che su Instagram hanno lodato l’ottimismo e la forza del giudice di ‘Ballando con le stelle’ che da mesi lotta contro il tumore al seno che l’ha colpita tre anni fa. ‘Sei davvero un esempio per tutti. Sei una donna forte, che non si arrende mai’, scrive qualcuno dei suoi fan commentando il video. La coreografa come sempre ha aggiunto che nonostante tutto va avanti con positività e soprattutto con il sorriso.