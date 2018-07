È morto il regista Carlo Vanzina

. Famoso soprattutto per i suoi controversi cinepanettoni, il regista aveva alle spalle più di 40 anni da tempo. Combatteva da tempo con una malattia che non gli ha lasciato scampo. Attori e collaboratori hanno espresso il loro affetto e il loro dolore per questa perdita attraverso i social.

da Giulia Scotto, il