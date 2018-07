La foto di un innocuo brindisi tra Sonia Bruganelli e Paola Perego su Instagram ha scatenato la reazione social da parte dei soliti follower esagitati. Motivo dell’offensiva? Il viso della Perego, che secondo molti si sarebbe gonfiato così tanto, probabilmente a causa di recenti ‘ritocchini’, da renderla quasi irriconoscibile. I commenti di questo genere si sprecano: ‘Ma cosa ha fatto alla faccia?’, ha scritto per esempio un utente, ‘Una volta l’ammiravo, ma adesso sembra finta con tutti quei botulini che si è fatta’, ha fatto notare un altro, e via così sulla stessa solfa.

Lo scatto ‘incriminato’ di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Paola Perego su Instagram proviene da Formentera, l’isola delle Baleari dove stanno trascorrendo le vacanze l’intero clan Presta e Bonolis e famiglia. Un semplice brindisi tra due amiche di vecchia data che però ha sollevato una vivace discussione tra i follower a proposito del volto della conduttrice di Non Disturbare, un po’ troppo ‘gonfio’ rispetto a come eravamo abituati a conoscerlo. Che dire, probabilmente sarà la presenza della Bruganelli ad attirare le polemiche social…

La moglie di Paolo Bonolis è infatti nota per i vivaci battibecchi con i suoi follower, che l’accusano di ostentare la sua ricchezza postando su Facebook e Instagram molte immagini della sua vita extra-lusso, dal jet privato per andare in vacanza alle scarpe da 600 euro per la figlia adolescente. In realtà Sonia Bruganelli ha sempre respinto al mittente tali accuse, sostenendo che sarebbe decisamente ipocrita da parte sua se mostrasse una realtà che non esiste, ma le polemiche non si sono comunque placate.

Tornando invece a Paola Perego, in attesa di capire se avrà tempo e voglia di rispondere alle critiche degli utenti sulla ‘trasformazione’ del suo volto, in una recentissima intervista per il settimanale Visto la conduttrice ha parlato del successo della sua ultima trasmissione Non Disturbare (‘Sono pazza di gioia: la seconda serata era una collocazione che mi mancava e che mi ha permesso di essere più libera, anche nell’immagine. In una fascia oraria come questa mi sono permessa il lusso di sperimentare un linguaggio diverso, anche più intimo’), rivelando però di aver bisogno di staccare la spina per potersi finalmente godere suo marito Lucio Presta, visto che per i rispettivi impegni professionali sono spesso lontani.