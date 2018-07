Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari si sono sposati, matrimonio insieme alla piccola Lea

Grazie a tutti i nostri amici che hanno condiviso questo Giorno per me molto importante, un giorno che non credevo sarebbe mai arrivato. L’amore per Charlotte e per la nostra meravigliosa Lea, le parole che hanno introdotto la cerimonia, l’affetto delle nostre famiglie e dei nostri amici venuti da vicino e da lontano hanno coronato il nostro amore e reso tutto perfetto. Grazie per l’esplosione di emozioni che mi avete regalato. Grazie a Charlotte per essere la donna che ho sempre desiderato e per avermi reso padre della nostra Lea.

