Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, la lettera alla figlia che sta per nascere

Giuliano Sangiorgi ha rivelato che diventerà padre soltanto 4 giorni fa. Il cantante dei Negramaro sta per avere il suo primo figlio dalla compagna laria Macchia, scrittrice e sceneggiatrice, salentina proprio come l’artista. Emozionatissimo all’idea di diventare papà, Sangiorgi ha scritto una lettera al suo primogenito per farlo sentire da subito amato.

Il cantante ha da poco compiuto 39 anni e nel pomeriggio di Domenica 24 Giugno 2018 ha postato una foto con la sua faccia sovrapposta alla copertina di ‘Niente panico! Come sopravvivere alla paternità’, libro di Patrizio Cossa arricchita dalla didascalia: ‘Scegliamo il nome?’. Il cantante dei Negramaro ha pubblicato sulle pagine di ‘LiberiTutti’, l’inserto del Corriere della Sera una lettera per il figlio che avrà insieme alla compagna Iliaria Macchia e rivelato anche il sesso del suo primogenito.

Giuliano Sangiorgi e la lettera al figlio che deve ancora nascere

‘Non c’è nessuna gioia se non la si può condividere. Ora, finalmente, lo posso fare e mio figlio inizia ad avere un volto e, a dirla tutta, questa verità che adesso posso finalmente svelare, è femmina!!!!!!! E ho i brividi mentre ve lo scrivo’, si legge nella lettera che Giuliano Sangiorgi ha pubblicato per la sua bambina.

Il frontman dei Negramaro ha voluto esprimere i suoi sentimenti ed emozioni, ma soprattutto comunicare alla sua bambina che sarà molto fortunata perché circondata non solo dall’amore e dall’affetto di mamma e papà, ma di tutta la loro grande famiglia.

‘Non sarà sola con me e mamma Ilaria, ma avrà milioni di zii e zie, di madri e padri, di tutte quelle persone che sapranno amarla e sapranno farsi amare da lei, che intanto avrà imparato da noi che ovunque potrà sentire l’amore proprio là, in quel posto, troverà sempre la sua famiglia’, scrive il cantante.

E poi l’emozionante racconto, il ricordo del giorno in cui la compagna Ilaria gli ha comunicato di essere incinta e che sarebbe dunque diventato papà. ‘Ilaria me lo ha detto per come temevo sarebbe successo a noi, conducendo da sempre una vita in continuo movimento verso qualche posto: al telefono, mentre scendevo da un aereo qualsiasi a Londra, impietrito, davanti a una scala mobile, con le valigie in mano e con il cuore in gola. ‘Diventi padre, amore! Aspettiamo un figlio, sarà divertente!!!”, si legge nella lettera.

In quel momento, come scrive lo stesso Sangiorgi, è stato travolto da una valanga di emozioni. ‘Non ci ho capito niente le ho chiesto di ripetere L-E-N-T-A-M-E-N-T-E perché proprio non avevo sentito la parte in cui mi diceva che aspettavamo un bambino… proprio no!’, ammette il cantante.

Nella parte finale, l’estratto più emozionante della lettera che il cantante ha scritto per la figlia, un messaggio diretto alla sua piccola donna e pieno di amore. ‘Spero che tu possa amarmi amore mio per come già ti amo io, senza conoscerti’, conclude Giuliano Sangiorgi.