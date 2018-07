Fabrizio Corona, la dedica a Silvia Provvedi: ‘Abbiamo voglia di pensare al futuro’

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono pronti per proiettarsi verso il futuro, la crisi è ormai un ricordo e l’imprenditore è pronto a impegnarsi con la sua compagna. Qualche mese fa la coppia si era separata, lei aveva lanciato un ultimatum a Corona ed evidentemente l’ex re delle paparazzate deve averlo colto. L’imprenditore ha scritto per la sua compagna una dedica d’amore.

Fabrizio Corona è tornato e ha lanciato ‘Io Spio’ un nuovo settimanale. L’imprenditore sarà, per la rivista, un consulente di gossip e spettacolo, il settimanale esce in edicola oggi e per l’occasione l’ex marito di Nina Moric ha scritto per la sua fidanzata una dedica.

La dedica di Fabrizio Corona a Silvia Provvedi

‘Con Silvia è tornato il sereno, sono gelosissimo della mia giovane e bella compagna, ma non sono il principe azzurro sul cavallo bianco’, scrive Fabrizio Corona in occasione del lancio della rivista. Il pensiero dell’imprenditore è tutto per la sua compagna. La cantante e Corona hanno superato un periodo turbolento dopo l’uscita dal carcere dell’ex re delle paparazzate, ma adesso possono vivere liberamente il loro amore e fare anche progetti importanti.

‘Entrambi abbiamo voglia di stare insieme, di pensare al futuro, ma da superstizioso quale sono non posso dire che il nostro amore sarà per sempre’, si legge ancora nella dedica che Corona ha scritto per la Provvedi. La coppia dunque è più affiatata che mai, Silvia gli è stata accanto negli anni trascorsi in carcere e i due non hanno rinunciato all’amore che li lega.

❤ A post shared by Marlo (@marloreal) on Jul 5, 2018 at 4:47am PDT

A inizio giugno, la Provvedi ha lanciato un nuovo profilo Instagram in cui condivide molti dei momenti trascorsi insieme a Fabrizio Corona, lei si fa chiamare ‘Marlo’, mentre lui adotta il nominativo di ‘Homer’. ‘Non sarò di certo il classico principe azzurro sul cavallo bianco, ma quando amo una donna sono disposto a tutto pur di renderla felice’, così Fabrizio Corona conclude la sua lettera d’amore per la Provvedi.

Corona infatti ha ottenuto dal Tribunale di Milano il permesso ad utilizzare i social, ma anche di rilasciare interviste e riprendere il suo lavoro. Intanto l’ex re delle paparazzate, come confidato durante l’intervista rilasciata a Massimo Giletti, sta affrontando la terapia per superare la dipendenza da droghe.

Fabrizio Corona: ‘Vorrei fare politica’

Nel futuro di Fabrizio Corona potrebbe esserci la politica. A Saronno, durante la presentazione della sua rivista, l’imprenditore si è detto pronto per questa nuova avventura.

‘Cosa penso del governo del cambiamento? Che non vedo nessun cambiamento. Non mi piace e non mi piace nessuno di quelli che ci governano. A breve mi darò alla politica’, ha dichiarato.