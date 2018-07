Silvia Toffanin incinta del terzo figlio?

Silvia Toffanin è in vacanza in Liguria con il marito Pier Silvio Berlusconi e i figli, per godersi un po’ di relax dopo la stagione lavorativa. I fotografi di Diva e Donna hanno paparazzato la presentatrice di Verissimo in costume e si nota chiaramente un pancino sospetto, che sia incinta per la terza volta?

La Toffanin solitamente vanta un ventre scolpito dagli addominali, quindi questa strana rotondità lascia pochi dubbi. C’è anche un altro elemento che confermerebbe l’ipotesi di un altro bimbo in arrivo: tra le varie foto, ci sono molti scatti in cui è ritratta mentre appoggia dolcemente le mani sulla pancia, tipico gesto delle future mamme che tendono a proteggere sempre la pancia.

Non finisce qui, in realtà non indossa neanche il solito costume a slip, ma un paio di pantaloncini abbastanza alti, ennesimo segnale che porta a pensare a una gravidanza.

Lorenzo Mattia e Sofia Valentina avranno presto un fratellino o una sorellina? Chissà se la coppia Toffanin-Berlusconi deciderà di riaprire il discorso matrimonio, dopo che era stato accantonato diverso tempo fa. Magari l’arrivo di un altro bimbo farà venire a mamma e papà la voglia di sposarsi?