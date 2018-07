Piersilvio Berlusconi sul Grande Fratello: ‘Barbara D’Urso e gli autori hanno esagerato’

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset non poteva certo mancare qualche domanda su uno dei programmi più discussi della stagione tv appena conclusa, il Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Piersilvio Berlusconi è stato molto diretto e ha risposto in maniera inaspettata a chi gli ha chiesto se avesse provato imbarazzo nell’assistere da telespettatore al reality show.

L’amministratore delegato del Gruppo Mediaset ha presentato i programmi della prossima stagione televisiva, nonostante qualche importante cambiamento come l’arrivo di Iva Zanicchi a ‘Tu si que vales’ al posto di Mara Venier e l’avvento di Piero Chiambretti in prima serata su Rete 4, una certezza c’è ed è lei: Carmelita, confermata alla guida di ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’.

Piersilvio Berlusconi, ecco cosa pensa del Grande Fratello di Barbara D’Urso

Giudicata come una delle edizioni più trash della storia del Grande Fratello, fatta di squalifiche, episodi di bullismo, frasi sessiste e chi più ne ha più ne metta, Piersilvio Berlusconi alla conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha detto la sua sul papà dei reality show quest’anno guidato in tutto e per tutto da Barbara D’Urso.

All’amministratore delegato di Mediaset è stato chiesto se avesse provato imbarazzo nel guardare il Grande Fratello e la risposta di Piersilvio Berlusconi è stata in parte inaspettata.

‘Ho pensato: ‘Barbara e gli autori stanno esagerando’, in tv va usato il buon senso’, è l’imprevedibile commento di Piersilvio Berlusconi. Il Grande Fratello e Barbara D’Urso sono però pilastri dell’azienda e così l’amministratore delegato ha ammesso che non ha provato alcuna vergogna nel guardare il reality show da spettatore e che in tv ha visto cose ben peggiori.

‘Non ho provato imbarazzo, c’è di peggio. Noi siamo come un’edicola e non vediamo un solo giornale’, ha dichiarato Piersilvio Berlusconi. Per ora nessuna garanzia sulla possibilità di una nuova edizione del Grande Fratello nip, magari firmata sempre da Barbara D’Urso. Sicuramente Mediaset non rinuncia ai reality e qualche importante conferma è arrivata oggi durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti.

Se la versione nip dei papà dei reality è in forse, certa è invece la riproposizione del Grande Fratello Vip, dopo gli ascolti record delle ultime edizioni. A guidare lo show sarà anche quest’anno Ilary Blasi. In primavera sboccerà nuovamente ‘L’Isola dei Famosi’, il programma sarà ancora una volta condotto da Alessia Marcuzzi.