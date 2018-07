Se l’è vista brutta per alcune ore il popolare dj Linus, finito in ospedale a Milano dopo essersi sentito male a casa, ma per fortuna è finita bene. Il direttore e conduttore di Radio DeeJay ha raccontato su Instagram di aver avvertito una forte infiammazione al torace che col passare del tempo è diventata sempre più dolorosa, tanto da indurlo a recarsi al Pronto Soccorso per tutti gli accertamenti del caso e soprattutto per scongiurare l’ipotesi più nefasta, ovvero che quel dolore al torace potesse nascondere i primi sintomi di un attacco cardiaco.

‘Una volta giunto in ospedale i medici si sono prodigati e preoccupati per essere sicuri che non fosse un infarto’, ha scritto infatti Linus su Instagram, ‘I sintomi erano molto simili, ma in realtà sono sano come un pesce (lesso…). Però tra un accertamento e l’altro sono rimasto lì fino alle tre del mattino. Ma sono stato felice di alzarmi alla solita ora anche stamattina’.

È probabile, come ha spiegato lo stesso dj, che il malore che ha condotto Linus in ospedale sia stato causato da un colpo di aria condizionata che gli ha violentemente infiammato il torace. Inoltre il celebre speaker era reduce dalle fatiche della durissima Maratona dles Dolomites 2018 corsa durante lo scorso weekend insieme al figlio Filippo, per cui è probabile che il suo fisico fosse un po’ debilitato. E al primo colpo d’aria è stato messo Ko!

Linus si è ripreso completamente dal leggero malore e infatti al mattino di giovedì 5 luglio si è presentato regolarmente negli studi della sua radio in via Massena a Milano, per condurre DeeJay Chiama Italia con il fido Nicola Savino. Durante la puntata ha raccontato la sua disavventura che l’ha condotto al Pronto Soccorso, rassicurando il pubblico sulle sue condizioni di salute