Elisa Isoardi, crisi con Matteo Salvini? I messaggi che preoccupano i fan

Elisa Isoardi e Matteo Salvini vicini alla rottura? Gli ultimi post Instagram della futura conduttrice de ‘La Prova del cuoco’ preoccupano i fan della coppia. La Isoardi ha infatti pubblicato ultimamente dei messaggi riguardanti l’essenza dell’amore e la possibilità di andare avanti e di farcela anche se si è soli. Uno sfogo per pene d’amore? C’è chi pensa che sia proprio così.

L’estate non sembra portare bene a Matteo Salvini e Elisa Isoardi: lo scorso anno, l’attuale Ministro dell’Interno e la sua compagna erano finiti nel mirino del gossip per alcune foto pubblicate dal settimanale Chi che immortalavano la conduttrice a Ibiza in compagnia di un altro uomo. Adesso, ad alimentare i rumors di una possibile crisi sono gli ultimi due misteriosi messaggi Instagram della Isoardi.

Elisa Isoardi e i post Instagram: è crisi con Matteo Salvini?

Da ‘L’essenza dell’amore è libertà’ a ‘Si può volare anche da soli’, gli ultimi due post pubblicati da Elisa Isoardi preoccupano i fan e i sostenitori della coppia formata dalla conduttrice e da Matteo Salvini.

Il primo scatto ‘incriminato’ che ha iniziato ad allarmare circa una possibile crisi tra il Ministro dell’Interno e la sua compagna è un post pubblicato 5 giorni fa dalla Isoardi.

‘L’essenza dell’amore è la libertà. Libertà di essere se stessi. Libertà di sbagliare e farsi male. Libertà di rompere tutto e di ricominciare. Libertà di aver paura che tutto finisca, di far tutto perché accada, di alzarsi al mattino sperando di ricevere qualcosa, di accettare di non ricevere niente’, si legge sul suo profilo Instagram. Qualcuno ha visto nel post uno sfogo e un messaggio indiretto della conduttrice nei confronti del compagno.

Volto sempre sorridente, la foto che accompagna il post deve essere stata scattata alla presentazione dei palinsesti Rai. ‘Amare non è colmare il vuoto dentro se stessi, è attraversarlo prendendo per mano l’altra persona. Amare non è idealizzare, è l’alterità’, si legge ancora.

Se questo penultimo post pubblicato dalla Isoardi ha destato qualche semplice preoccupazione, a far scattare l’allarme è stata una fotografia e un commento condiviso qualche ora fa dalla conduttrice.

‘E ho imparato che si può volare anche soli se non c’è nessuno che merita il tuo cielo’, è la frase di Gio Evan che accompagna un selfie della Isoardi in camicetta bianca.

La frase ha scatenato il web, sono in molti a chiedere alla conduttrice se il suo sfogo sia legato a una possibile separazione da Matteo Salvini e se la coppia sia o meno in crisi. Per ora nessuna conferma né smentita.