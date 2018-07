Giorgio Manetti: ‘Gemma mi ha voluto far passare per scemo davanti a tutta l’Italia’

Giorgio Manetti non dimentica l’affronto subito da Gemma Galgani. Il gabbiano era pronto a spiccare il volo con la dama bianca nel settembre del 2015, ma la Galgani in quell’occasione lo lasciò in studio davanti alle telecamere. I due, da allora, non sono più ritornati insieme e Manetti ha rivelato di essersi sentito molto ferito dal comportamento di Gemma.

Nonostante il dating show di Maria De Filippi sia finito lo scorso giugno, Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani. Sul magazine dedicato a ‘Uomini e Donne’, il gabbiano ha confermato di non voler tornare insieme alla dama bianca del trono over.

Giorgio Manetti su Gemma Galgani: ‘Mi ha ferito’

Gem e George di nuovo insieme? Impossibile. Giorgio Manetti non è disposto a tornare indietro perché ferito dal comportamento che la Galgani ha avuto nei suoi confronti.

La storia tra Gemma e Giorgio andava a gonfie vele quando lei ha deciso di chiudere la relazione negli studi di ‘Uomini e Donne’ dove tutto era nato. ‘Gemma mi ha voluto far passare per scemo davanti a tutta l’Italia. Eravamo d’accordo che saremmo usciti, c’era in progetto di gestire un ristorante insieme e poi invece in puntata… tutti sapete quello che è successo’, ha rivelato Manetti.

Il gabbiano si è sentito ferito ed è per questo che non reputa possibile un ritorno di fiamma con la sua celebre ex. ‘Come pensa che io ci sia rimasto? Ovviamente male. È stata lei a scrivere la parola fine e il resto è venuto da sé, non c’è colla che funzioni’, ha sentenziato Giorgio.

Non è la prima volta che il gabbiano soffre per amore, in passato infatti si è sentito deluso e da allora, ha ammesso di avere difficoltà a innamorarsi. ‘In passato mi sono innamorato e la cosa non è andata a buon fine. Le cicatrici sul cuore fanno male’, ha ammesso Giorgio.

Anche Maria De Filippi, di recente ha detto la sua sulla storica ex coppia del trono over e ammesso che i due non torneranno mai insieme e che in merito, Matetti è sempre stato molto chiaro con la Galgani.

‘Se dentro a una cristalleria per sbaglio si dà un colpo ad un vaso di cristallo, il vaso va in frantumi. La colla non basta a rimetterlo a posto’, ha dichiarato Giorgio usando una metafora che fa chiaramente riferimento al suo rapporto con Gemma.

Giorgio Manetti e la polemica social

Intanto Giorgio si è fatto immortalare in compagnia di un manichino. Con ironia, Manetti ha condiviso una simpatica foto. ‘All’inizio era un po’ rigida, ma poi ha accettato il mio invito a cena’, ha scritto scherzando.

Qualcuno però non ha gradito lo scatto. ‘Solo con un manichino potrai andare d’accordo’, scrive qualcuno. ‘La donna ideale per te’, si legge ancora.