Francesco Monte potrebbe aver ritrovato l’amore grazie ad Ana Moya, modella spagnola con il quale è stato beccato ad Ibiza. L’ex tronista, dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez e il brevissimo flirt post Isola dei famosi con Paola Di Benedetto, pare aver riscoperto la passione.

E’ il settimanale Chi a raccontare di aver avvistato Francesco Monte insieme ad Ana Moya fuori da una discoteca di Ibiza. Il giovane tarantino baciava e coccolava la modella spagnola senza nascondersi da occhi indiscreti, lasciando pensare che il suo cuore potrebbe aver ripreso a battere per un’altra donna. L’amore finito in modo plateale con Cecilia Rodriguez aveva particolarmente turbato l’ex tronista che, pochi mesi dopo, aveva iniziato una storia con Paola Di Benedetto, poi conclusasi in brevissimo tempo perché lui non si sentiva ancora pronto per un nuovo amore.

Che sia Ana Moya la fortunata che è riuscita a conquistare il cuore di Monte o, ancora una volta, si tratta di una passione che durerà il tempo di un’estate?

Estoy llegando Muero de nervios!! @anamoyajewelry A post shared by AnaMoyaCalzado (@anamoyacalzado) on Jul 2, 2018 at 10:58am PDT