Ci siamo ormai abituati da tempo alle foto provocatorie di Sonia Bruganelli: il jet privato, le scarpe da 540 euro per la figlia tredicenne, la villa con piscina, la borsa di Chanel e altre sullo stesso piano. Alla moglie di Paolo Bonolis piace ostentare la sua ricchezza sui social, abitudine che in passato le ha procurato non poche critiche (si sono indignati persino Maurizio Costanzo e Aldo Grasso) ma che lei ha giustificato affermando che sarebbe ipocrita da parte sua mostrare uno stile di vita diverso dalla realtà. Anche perché tutti sanno quanto guadagnano sia lei, importante manager del mondo dello spettacolo, che Bonolis…

L’impressione, però, è che ultimamente Sonia Bruganelli ci stia decisamente ‘marciando’, divertendosi a pubblicare sui social scatti della sua vita extra-lusso solo per provocare la reazione dei follower. Peccato però che il giochetto abbiano iniziato a capirlo un po’ tutti, e infatti l’ultima foto del jet privato della famiglia Bonolis in procinto di partire per le vacanze estive, è stata commentata sul profilo Instagram di Sonia più che con i soliti insulti (che comunque ci sono lo stesso) con un’abbondante dose di sarcasmo.

Ancora alcuni minuti... A post shared by Sonia Bruganelli (@soniabrugi) on Jul 1, 2018 at 2:01am PDT

Ecco qualche divertente esempio: ‘Mi sono persa la prima puntata estiva della telenovela Avión Privado’, ‘Sonia è una paracula, butta l’amo e gli altri abboccano’, ‘La verità è che vorremmo tutti un aereo privato’, ‘Non capisco le critiche, in fondo quell’aereo fa cagare :-D’, ‘Buon viaggio, ci piacciono i ricchi!’ e così via.

Del resto era stato lo stesso Paolo Bonolis, durante una recente intervista a Maurizio Costanzo, a ‘smascherare’ Sonia Bruganelli rivelando che la moglie si diverte un sacco a leggere i commenti ‘rosiconi’ dei suoi follower, e che a volte lo fa apposta a pubblicare foto provocatorie: ‘Quando entri in quel mondo lì (dei social, ndr) ognuno dice quello che vuole. Lei mette le trappole e in tanti abboccano con tutte le scarpe: passa il tempo così’.

In un’altra occasione, invece, Sonia Bruganelli, il cui jet privato è diventato un po’ il simbolo delle vacanze estive dei vip, ha dichiarato che sarebbe assurdo e ipocrita nascondere una comodità: ‘Mi dispiace che si riduca la vita delle persone a un privilegio e che si faccia credere che dietro a quel privilegio non ci sia alcun merito, passa un messaggio sbagliato’.

Voi che ne pensate?