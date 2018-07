Dopo il matrimonio fallito con Tina Cipollari, Chicco Nalli ha una nuova fidanzata, Myr Garrido, che ha ammesso di non temere l’ex moglie dell’hairstylist. I due si sono conosciuti su un set fotografico e da quel momento hanno iniziato una relazione fatta di videochiamate, messaggi e saltuari incontri.

Chicco Nalli e la fidanzata Myr Garrido, infatti, vivono un amore a distanza: lui lavora in Italia, mentre lei vive in Spagna dove fa l’attrice. Nonostante la lontananza e la notevole differenza d’età, però, sembra che i due vadano molto d’accordo e che il sentimento cresca di giorno in giorno. La Garrido spera, infatti, di potersi trasferire a breve in Italia e di poter iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo o in qualche serie televisiva, così come fa già nel suo Paese.

Myr Garrido: ‘Mi piacerebbe lavorare in Italia’

Myr Garrido ha raccontato al settimanale Mio di volersi avvicinare al fidanzato tentando di unire lavoro e sentimenti.

‘[...] E’più facile per me trasferirmi rispetto a lui che ha molto lavoro in Italia’ – ha detto – ‘Io posso muovermi perché il lavoro me lo consente’.

Come già detto, infatti, la Garrido è un’attrice spagnola e aspira a qualche ruolo anche nelle fiction italiane.

‘Mi piacerebbe, inoltre, lavorare in Italia’ – ha confessato – ‘Se questo dovesse accadere sono contenta, altrimenti continueremo a vederci dividendoci tra la Spagna e l’Italia’.

Myr Garrido e il rapporto con Tina Cipollari

Entusiasta per la relazione con Chicco Nalli, Myr Garrido ha ammesso di non temere la ex moglie del fidanzato.

‘Non mi fa timore. Tina (Cipollari, ndr) è una donna che sa quello che vuole, tra lei e Chicco c’è un bel rapporto e questo mi aiuta a non vivere la nostra storia con preoccupazione’ – ha detto, sottolineando che la sua relazione con l’hairstylist è nata alla luce del sole e dopo la fine del matrimonio con l’opinionista di Uomini e Donne.

La Garrido, tuttavia, non intende bruciare le tappe nella relazione con Chicco Nalli e, almeno per il momento, ha conosciuto i suoi figli solo tramite telefono.

‘I bambini li ho conosciuti solo per telefono, non ancora di persona’ – ha raccontato.

