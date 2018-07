Meghan Markle potrebbe iniziare a tremare: pare che la sorella Samantha sia stata contattata per il Grande Fratello Vip inglese. Il tema scelto quest’anno per la versione britannica del reality show è ‘lo scandalo’, dunque, perché non coinvolgere la sorellastra della duchessa di Sussex?

‘Samantha Markle è ideale per lo scandalo’ – si legge su The Sun, che riporta il gossip sulla partecipazione della sorellastra di Meghan Markle al Grande Fratello Vip inglese. Tra le due, nate da unioni diverse del padre Thomas, ci sono dei contrasti che durano da un decennio dovuti all’incapacità di Samantha di accettare il matrimonio del papà con la mamma di Meghan, Gloria Ragland, tanto da averla presentata agli altri come collaboratrice domestica. Eppure, dopo le nozze reali, sembra che la sorellastra della moglie del principe Harry sia pronta ad un’apertura.

Samantha Markle pronta alla pace con la sorella Meghan

La 53enne, che oggi vive in Florida, si è detta propensa ad una riappacificazione con la sorella per un ‘obbligo religioso e morale’.

Dopo aver seguito il matrimonio reale in diretta tv dalla sua casa in America, Samantha Markle ha spiegato: ‘Ho visto il vescovo parlare di amore, unità e perdono e speravo che avrebbe stretto un accordo con Meghan’.

Dopo anni di litigi e un lungo allontanamento, la sorellastra di Meghan Markle non è stata invitata alle nozze in Inghilterra ma, non per questo, continua a nutrire astio nei suoi confronti.

Il desiderio, come spiegato, è quello che le due Markle si possano ricongiungere per la serenità familiare senza covare desideri di vendetta reciproci.

Le sorelle Markle, astio e tentativi di pace

Eppure, pochi mesi prima del matrimonio reale, Samantha Markle aveva sparato a zero sulla sorellastra Meghan accusandola di non aiutare il padre nonostante i guadagni onerosi.

‘Se puoi spendere 75mila euro per il vestito del tuo fidanzamento ufficiale, allora puoi spendere anche 75mila euro per tuo padre in bancarotta’ – aveva dichiarato la primogenita di Thomas Markle al Mirror, salvo poi chiedere perdono poco tempo dopo.

I contatti tra le due sorelle, però, sembra non siano più ripresi da allora e, nonostante le scuse pubbliche di Samantha, Meghan ha preferito che la sorellastra non fosse presente alle sue nozze.

Se la 56enne dovesse partecipare al GF VIP inglese, chissà quali importanti dichiarazioni potrebbe rilasciare riguardo i rapporti con la sorellastra.

