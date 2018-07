Dopo la storia con Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni continua ad avere difficoltà nel trovare l’anima gemella. Il regista e attore toscano, infatti, conclusa la relazione con la ex compagna, ha ammesso di essere innamorato di una sola donna: la figlia Martina, nata dall’amore con la Torrisi.

‘Prima vivevo con la speranza che una donna potesse cambiarmi la vita’ – ha raccontato Leonardo Pieraccioni in una intervista a Vanity Fair, spiegando di aver riportato questo suo sogno in alcuni film di successo come Il Ciclone e Il paradiso all’improvviso. Poi, il regista si è scontrato con la realtà e ha compreso che ‘c’è una sola donna nella mia vita: mia figlia Martina, l’amore per lei ci sarà sempre, mentre quello per una fidanzata può svanire’.

Leonardo Pieraccioni: ‘A 53 anni conosco le dinamiche di coppia’

Ed è proprio all’unico amore della sua vita, la figlia, che Pieraccioni ha dedicato il film Se son rose, il suo tredicesimo lavoro da regista al quale sta lavorando in questo periodo.

E’ una sorta di pellicola autobiografica in cui riporta tutta la sua esperienza sentimentale: ‘Ormai a 53 anni conosco le dinamiche di coppia’ – ha detto – ‘Meglio lasciarsi alla terza litigata, tanto non si placheranno’.

E, nel film che sta girando, Leonardo Pieraccioni ha ammesso di aver tratto spunto proprio da quanto accaduto con la sua ex compagna, Laura Torrisi.

‘Laura infatti mi ha chiesto i diritti d’autore per la sceneggiatura’ – ha scherzato Pieraccioni, che in Se son rose interpreta un giornalista apatico di sentimenti sposato con Fabiola (Claudia Pandolfi).

Leonardo Pieraccioni, nessun amore dopo Laura Torrisi

Così come il personaggio che interpreta, dunque, Pieraccioni sembra avere molte difficoltà a lasciarsi andare all’amore tanto che, dopo la fine della storia con Laura Torrisi, non è più riuscito ad innamorarsi.

‘[...] Gli amici mi dicono che prima o poi arriverà la botta’ – ha confidato – ‘Io l’aspetto una botta alla Tyson, ma non credo arriverà: ormai sono un pensionato dei sentimenti’.

Pieraccioni, infatti, sembra essere un single convinto e a dargli la conferma di ciò ci ha pensato la figlia Martina, il cui umorismo è proprio lo stesso del padre.

‘Sai perché, babbo, non ti devi fidanzare? Perché te sei il pezzo single della famiglia!’ – gli ha detto la piccola.