Iva Zanicchi ammette: ‘Non avrei dovuto sposare mio marito’

Iva Zanicchi ha parlato del suo matrimonio come un’esperienza ‘triste’. Intervistata da Paola Perego durante il programma ‘Non disturbare’, l’artista ha parlato del suo ex marito, Tonino Ansoldi e rivelato che non avrebbe mai dovuto sposarlo perché non era innamorata realmente. La cantante ha anche raccontato dei rapporti burrascosi con la sorella, della sua vita politica, e dei suoi corteggiatori tra cui Alberto Sordi.

Iva Zanicchi è un fiume in piena e a Paola Perego ha rivelato tantissimi aneddoti anche della sua vita privata. La cantante ha dovuto indicare due episodi brutti della sua vita e ha scelto: il divorzio e il rapporto complicato con la sorella.

Iva Zanicchi parla del divorzio e della sorella

‘È una brutta cosa da dire, ma non avrei dovuto sposare mio marito’, così Iva Zanicchi ha ammesso che il divorzio per cui ha sofferto molto è stata in parte una sua responsabilità.

Iva Zanicchi: ‘Non avrei dovuto sposare mio marito’ (video)

La cantante ha rivelato di non essere stata mai innamorata dell’uomo che ha sposato. ‘Ce l’ho messa tutta, ma non ci sono riuscita e quando abbiamo divorziato la colpa è stata solo mia. Lui era innocente e questo me lo sono portata dietro fino ad oggi’, ha ammesso l’artista.

Oltre al divorzio, che la Zanicchi ha definito ‘un fallimento vero’, la cantante ha raccontato un altro retroscena della sua vita privata che le provoca sofferenza.

‘Un’altra cosa brutta che mi fa star male è la mia sorella maggiore perché non abbiamo più rapporti. Prima o poi dovrò cercare di recuperare ma non è facile. Mi accusa di cose inesistenti’, ha confessato la cantante che ha ammesso che i legami si sono interrotti due anni fa. La Zanicchi ha rivelato questo episodio della sua vita privata e ammesso di non averlo mai confidato a nessuno.

‘Ogni tanto provo a chiamare mia sorella, ma lei riaggancia il telefono’, ha raccontato la cantante con amarezza.

Il piccolo rimpianto dell’interprete di ‘Zingara’? Non aver portato ovunque la figlia. ‘Oggi, se potessi fare tutto di nuovo mi porterei con me mia figlia, non la lascerei sola’, ha dichiarato.

Iva Zanicchi e i suoi corteggiatori

In passato tra i flirt che le sono stati attribuiti, anche una love story con Frank Sinatra. Durante l’intervista rilasciata a Paola Perego, però, la cantante ha fatto chiarezza.

‘Ma secondo te se Frank Sinatra mi avesse voluta io sarei qui? Non per te ma perché sarei morta visto che lui le ha fatte morire tutte’, ha detto sorridendo Iva Zanicchi.

Tra i suoi corteggiatori, anche Alberto Sordi che ha fatto tantissimi tentativi per conquistarla. Iva, oggi, è felice insieme al suo compagno Fausto Pinna con cui ha una relazione da 30 anni. ‘Un uomo gelosissimo’, ha ammesso in conclusione.