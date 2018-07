Irene Grandi, matrimonio in Sardegna con Lorenzo Doni

Irene Grandi si è sposata. La cantante ha detto ‘sì’ a Narbolia in Sardegna ed è convolata a nozze con il fidanzato Lorenzo Doni. Il matrimonio della coppia è stato celebrato nella chiesetta di San Pietro a Narbolia, in provincia di Oristano. Doni, pur essendo fiorentino, ha infatti un legame speciale con il comune sardo, da qui la scelta di celebrare le nozze a Narbolia.

Non è il primo matrimonio per Irene Grandi, l’artista aveva infatti sposato Alessandro Carotti, nel 2003 a Las Vegas. I due però si sono separati a causa di un presunto tradimento da parte di lui. Irene Grandi è però tornata a sorridere e ieri, 2 luglio 2018, ha sposato il suo Lorenzo.

Irene Grandi canta ‘Halleluja’ al suo matrimonio

Tra i momenti più toccanti delle nozze di Irene Grandi e Lorenzo Doni, l’omaggio che la cantante ha fatto al suo sposo. L’artista fiorentina ha infatti intonato, prima dello scambio delle promesse, ‘Hallelujah’ di Leonard Cohen.

La voce della cantante fiorentina in questo caso era rotta dall’emozione. Il rito è stato celebrato da un frate cappuccino molto amico degli sposi che per l’occasione si è recato da Firenze a Narbolia e ha celebrato le nozze.

I cento invitati alle nozze sono rimasti a bocca aperta quando hanno sentito Irene Grandi, a sorpresa cantare il celebre ed emozionante brano di Leonard Cohen. Oltre ai partecipanti invitati alle nozze, i due coniugi sono stati circondati da un gruppo di curiosi intervenuti per prendere parte alle nozze, seppur in disparte.

Irene Grandi e Lorenzo Doni, matrimonio in Sardegna

Dopo il rito religioso, i due coniugi hanno lasciato la Chiesa e si sono diretti in un locale a Mari Ermi sulla costa del Sinis dove la festa, insieme a parenti e amici, è proseguita.

Irene Grandi e Lorenzo Doni, entrambi fiorentini, hanno scelto Narbolia per le loro nozze perché, da una decina d’anni, l’avvocato e appassionato di golf ha acquistato casa lì.

La coppia ha scelto di sposarsi lontano dai riflettori e dal gossip, nonostante questo i curiosi presenti alle nozze non si sono lasciati sfuggire la possibilità di assistere alle nozze e anche di scattare qualche foto. Su Facebook, infatti, sulle pagine dedicate alla cantante si possono ammirare alcune immagini delle nozze. La coppia partirà per la luna di miele? Quel che è certo è che Irene Grandi, che abbiamo visto recentemente esibirsi allo Stadio San Paolo in occasione di ‘Pino è’, sarà impegnata il prossimo 14 luglio a Pescara.