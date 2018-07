Gerò Carraro, la dedica a Niccolò Bettarini: ‘Tornerai a sorridere’

Anche il compagno di Simona Ventura, Gerò Carraro pubblica un post su Instagram per Niccolò, il primogenito della showgirl ferito con 11 coltellate nei pressi della discoteca Old Fashion di Milano. L’imprenditore è legato alla Ventura dal 2010 ed è molto legato ai figli della conduttrice: Niccolò, Giacomo e Caterina.

Dopo la dedica di Mara Venier, anche Gerò Carraro figlio del compagno della prossima conduttrice di ‘Domenica In’, ha voluto condividere un pensiero per Niccolò Bettarini.

La dedica di Gerò Carraro a Niccolò Bettarini

L’imprenditore ha sottolineato il coraggio del 19enne che sarebbe stato vittima di un’aggressione per aver difeso un amico. Carraro ha anche augurato a Niccolò di guarire e di tornare presto a sorridere.

‘Ciao Niki, sei stato forte, sei stato coraggioso e anche oggi hai dimostrato di che pasta sei fatto. A brevissimo ti rivedrò felice come in questa foto. Ti voglio bene. Non ti arrendere mai’, ha scritto Gerò Carraro sui social pubblicando uno scatto in cui il figlio di Simona Ventura si mostra spensierato e sorridente.

Simona Ventura e Gerò Carraro sono molto uniti, spesso la showgirl pubblica sui social foto che li ritrae insieme anche in compagni di Giacomo, Niccolò e Caterina.

Simona Ventura e Stefano Bettarini, genitori di Niccolò, hanno entrambi pubblicato una stories su Instagram per dare aggiornamenti sulle condizioni del figlio.

‘L’intervento è durato circa due ore, durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato nell’arto superiore. L’operazione è perfettamente riuscita. La valutazione del recupero delle funzionalità della mano, come sempre in questo tipo di interventi, richiederà alcuni mesi’, si legge.

Anche la Compagna di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini ha pubblicato un messaggio per il figlio dell’ex calciatore. ‘Sei un ragazzo coraggioso e con una forza incredibile. Nonostante tutto sempre con il sorriso’, ha scritto la Larini.

Niccolò Bettarini, il messaggio del fratello Giacomo

Oltre a Gerò Carraro, anche il fratello di Niccolò, Giacomo ha affidato a Instagram un messaggio di auguri. Tra rabbia e speranza, le parole del secondogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini, sono di piena condanna nei confronti dei responsabili dell’aggressione.

‘In 15 contro 1, come si fa? In giro è pieno di animali pronti ad ammazzare per qualsiasi ca***ta. Detto ciò, anche se il mondo fa schifo, la vita è bella. Sono stupefatto che mio fratello stia bene e sia ancora qui con noi. Riprenditi presto, roccia’, ha scritto Giacomo in una stories Instagram.