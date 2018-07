Paola Ferrari contro Ilary Blasy: ‘Condurre il Mondiale è un onore non un onere’

Ilary Blasi non si presenta alla puntata di ‘Balalaika’ andata in onda sabato 30 giugno 2018 e Paola Ferrari tuona contro la moglie di Francesco Totti per il suo comportamento. La conduttrice del ‘Grande Fratello vip’ avrebbe saltato l’impegno con Mediaset perché in vacanza a Mykonos con il marito. Una scelta aspramente criticata dalla giornalista sportiva di Rai 1.

‘Balalaika’, il programma di calcio e intrattenimento di Canale 5 dedicato ai Mondiali 2018, non gode di ottima salute. Gli ascolti non stanno premiando la trasmissione condotta da Nicola Savino, Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Lo show è stato preso di mira da molti utenti social tra cui anche Paola Ferrari che questa volta si è scagliata contro la moglie di Francesco Totti.

Paola Ferrari contro Ilary Blasi

Ilary Blasi si assenta durante l’ultima puntata di Balalaika e Paola Ferrari si infuria. Durante la diretta del 30 giugno, Nicola Savino ha mandato in onda un finto collegamento in cui la Blasi, palesemente ripresa nel dietro le quinte del ‘Wind Summer Festival’, salutava i presenti scusandosi di non essere in studio perché impegnata su altri fronti.

La kermesse dedicata alla musica si è conclusa il 25 giugno scorso. Poche ore fa Francesco Totti ha condiviso una foto in compagnia della moglie, i due coniugi sono su una nave, lo scatto è accompagnato dalla frase ‘Bye Bye Mykonos’. Insomma, a quanto pare Ilary Blasi si è concessa uno stop dagli impegni televisivi.

Bye bye Mykonos A post shared by Francesco Totti (@francescototti) on Jul 1, 2018 at 5:07am PDT

‘Balalaika’ aveva subito un piccola pausa la scorsa settimana, uno stop già stabilito e annunciato. Il programma ha infatti ripreso la messa in onda lo scorso 30 giugno. Nel bel mezzo dello show dedicato ai Mondiali, la decisione della conduttrice de ‘Le Iene’ di andare in vacanza, non è stata apprezzata da Paola Ferrari.

‘Vacanza??? Dopo 4 giorni di stop del programma!!! Io facevo 35 giorni senza respirare!!! Condurre il Mondiale è un onore, non un onere’, ha scritto Paola Ferrari commentando un post pubblicato dal giornalista Marco Castoro.

Non è la prima volta che la giornalista sportiva della Rai si scaglia contro ‘Balalaika’. La Ferrari, durante la prima puntata del programma di Canale 5 dedicato ai mondiali aveva criticato molto il poco spazio dato all’approfondimento calcistico.

Chiedo ufficialmente a Mediaset dopo un’ora di trasmissione di farmi rivedere l’immagine di CR7 prima della punizione . magari il Cell di Belen anche dopo .. E qui mi taccio ! — paola ferrari (@paolaferrari_og) June 15, 2018

Non solo, la conduttrice di ’90° minuto’ aveva anche denunciato alcune frasi sessiste pronunciate durante la messa in onda del programma di Mediaset dedicato a Russia 2018.