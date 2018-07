Quella tra Massimo Giletti e Angela Tuccia, modella, showgirl e attrice campana (ma nata in Svizzera), è stata una storia durata alcuni anni, pur con diversi tira e molla, ma vissuta nel massimo riserbo, senza troppe uscite pubbliche o particolari concessioni all’interesse morboso dei media. Poi è finita (‘Volevamo cose diverse’, ha precisato l’ex ‘professoressa’ de L’Eredità) e a quel punto tutti credevano che le loro strade si fossero separate per sempre. E invece, più o meno dallo scorso autunno, Giletti e la Tuccia si sono improvvisamente riavvicinati e qualche giorno fa sono stati beccati in atteggiamenti molto affettuosi. Ritorno di fiamma o… c’è dell’altro?

Massimo Giletti e Angela Tuccia sono stati fotografati insieme da Gente. Le immagini parlano chiaro: un abbraccio caloroso e un bacio stampato sulle labbra. Cosa ci nascondono i due? La redazione del settimanale ha provato a chiederlo alla stessa attrice di origini avellinesi, che i fan di Un Posto al Sole ben ricordano nei panni della controversa Miriam Imparato. E la sua risposta ha avuto il ‘merito’ di creare ancor più… confusione!

‘Massimo mi fa stare bene, sono felice di averlo nella mia vita’, ha detto infatti Angela Tuccia, ‘È un rapporto complicato. Io vivo una situazione sentimentale complicata. Massimo, diciamo, fa parte di quelle storie finite ma mai finite’. Voi ci avete capito qualcosa?

Noi no, ma ci sembra comunque che nella vita della Tuccia, Massimo Giletti continui a ricoprire un ruolo importantissimo: ‘Massimo è un uomo meraviglioso che mi ha insegnato tanto: ad avere un’infinita curiosità verso la vita, a coltivare interessi e a studiare di continuo, per farmi trovare sempre preparata in ogni situazione e di fronte alle nuove sfide. È stato un grande amore, abbiamo fatto coppia fissa dal 2011 al 2013, ma poi ci siamo lasciati perché volevamo cose diverse’.

Ma chissà, dopo cinque anni potrebbero aver scoperto che le cose che vogliono non sono poi così diverse…

Per coloro che non la conoscono, Angela Tuccia è nata nel 1980 in Svizzera da genitori avellinesi e oggi vive a Roma. Dopo gli inizi come modella, ha lavorato in diverse trasmissioni televisive tra cui Veline, Markette, Paperissima, L’Eredità e I Migliori Anni. Poi ha intrapreso la carriera di attrice partecipando in TV a Un Posto al Sole, Don Matteo e Non è stato mio figlio, e al cinema nei film 2061: Un anno eccezionale, Beata Ignoranza ed Effetti Indesiderati.

Dal canto suo Massimo Giletti vanta un ricco carnet di flirt veri o presunti con Antonella Clerici, Barbara D’Urso (smentito però dalla conduttrice di Domenica Live), Ambra Angiolini e Alessandra Moretti.