Marco Carta lascia l’ospedale: ‘Cammino lento, ma torno a casa’

Marco Carta lascia l’ospedale dove era ricoverato da qualche giorno a causa di alcuni problemi di salute. Visibilmente provato, ma contento, il cantante ha pubblicato su Instagram un video dal Policlinico di Milano per comunicare ai suoi fan che tornerà a casa. Pochi giorni fa l’ex concorrente di ‘Amici’ aveva annunciato di essere in ospedale.

Marco Carta ha condiviso con i suoi fan una bella notizia: è pronto a lasciare il Policlinico di Milano. Il cantante era ricoverato da qualche giorno, ma non ha mai specificato il tipo di problema di salute che lo ha costretto a fermarsi e a rinunciare per un po’ agli impegni lavorativi.

Marco Carta lascia l’ospedale

Negli ultimi giorni, Marco Carta ha postato scatti di lui disteso su un letto di ospedale. Oggi però si mostra in piedi e in un video pubblicato su Instagram informa i suoi follower di essere stato dimesso e di essere così pronto a lasciare il Policlinico di Milano.

‘Signori e signore, in diretta dal Policlinico di Milano… semplicemente… vado via! Dimissioni tra qualche momento’, sono queste le parole che Marco Carta pronuncia nel video pubblicato sui social.

Dimagrito e provato dal ricovero ospedaliero, nonostante tutto, il cantante sorride e sembra aver ritrovato in parte la forma. ‘Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo che sembrava non dovesse finire più’, si legge sul profilo di Marco Carta.

Nei giorni scorsi, quando ha annunciato il suo ricovero, il cantante non ha voluto specificare il tipo di problema affrontato. Carta ha semplicemente rassicurato i fan e chiesto loro di stargli vicino, magari anche consigliandogli qualche nuovo brano da ascoltare o un bel libro da leggere.

Così, Marco ha voluto comunicare che l’incubo è in parte finito oltre a ringraziare chi gli ha dato un supporto anche solo con un commento o un messaggio. ‘Noi, una sola famiglia. Torno a casa. Cammino lento, attento, con qualche kg in meno ma torno a casa. Ciao a tutti’, si legge sul profilo Instagram dell’ex concorrente di ‘Amici’.

Il video pubblicato da Marco Carta è stato accolto con una valanga di messaggi d’affetto. ‘Riposati, non avere fretta. Ben tornato a casa’, scrive qualcuno. Nei giorni scorsi, nonostante il ricovero, il cantante non aveva perso il sorriso, ma soprattutto la voglia di far sorridere e recentemente era riuscito a rendere divertente anche un suo scatto dall’ospedale.

Vi saluto tanto! ☀️✌ A post shared by Marco Carta (@marcocartaoff) on Jun 28, 2018 at 8:54am PDT

Come già annunciato il 26 giugno scorso, Marco Carta dovrà sacrificare qualche impegno professionale per un po’. L’importante è che si rimetta presto.