I dissapori tra Mara Venier e Simona Ventura sembrano essersi appianati in seguito al tragico evento che ha visto coinvolto il figlio della conduttrice e di Stefano Bettarini. Il giovane, accoltellato fuori da una discoteca milanese nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio 2018, è fuori pericolo e ‘zia Mara’ gli ha fatto i migliori auguri di pronta guarigione.

‘Forza Niccolò….ti abbraccio’ – ha scritto Mara Venier su Instagram allegando una foto del ragazzo insieme a Simona Ventura e Stefano Bettarini. Nelle ultime ore, infatti, i due sono stati travolti da una notizia tragica che ha visto coinvolto proprio il loro primogenito, vivo per miracolo in seguito ad una aggressione avvenuta all’uscita da una discoteca milanese e a causa della quale dovrà subire un intervento al tendine di una mano. In determinati casi, dunque, l’astio può lasciare spazio alla solidarietà e la Venier lo ha dimostrato pubblicamente inviando un abbraccio anche alla Ventura e all’ex marito Bettarini.

Mara Venier e Simona Ventura, una lite che dura da anni

I rapporti tra Mara Venier e Simona Ventura, com’è noto, si sono interrotti molti anni fa per motivi che restano ancora sconosciuti ai più.

In svariate interviste la compagna di Gerò Carraro ha ribadito di non essere a conoscenza delle cause per le quali la Venier si è allontanata da lei, mentre quest’ultima ha sempre preferito glissare sull’argomento.

Eppure, le due sono imparentate perché il compagno della Ventura è il figlio di Nicola Carraro, marito della Venier.

Anche il legame tra padre e figlio, infatti, ha subito una battuta d’arresto e le due famiglie si sono separate in modo drastico, almeno fino alle ultime tristi vicende che hanno visto coinvolto il figlio di Simona Ventura.

Niccolò Bettarini non è in pericolo di vita

Intanto, dopo l’aggressione che ha visto coinvolto Niccolò Bettarini, pare che le condizioni di salute del 19enne siano migliorate.

Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, colpito da undici coltellate, ha riportato delle lesioni superficiali su tronco, addome e un arto superiore.

Fuori pericolo, tuttavia, Niccolò dovrà affrontare un intervento per la lesione a un nervo riportata all’arto superiore.

Dall’ospedale in cui è ricoverato, i medici hanno fatto sapere che ‘le condizioni non sono gravi, ma la prognosi è comunque riservata’.

