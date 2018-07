Vanessa Paradis, ex di Johnny Depp, si è sposata

Vanessa Paradis, attrice ed ex di Johnny Depp, ha sposato il regista e scrittore Samuel Benchetrit. A dare la notizia Le Parisien, celebre giornale francese, che ha pubblicato anche alcuni scatti. Vanessa indossava un vestito color crema e portava i capelli sciolti, con dei fiori qua e là. Il bouquet era di rose rosa e il velo era lungo e in pizzo.

Si è trattato di una cerimonia per pochi intimi e si è tenuta nel municipio di Saint-Simeon, una zona a est di Parigi. La coppia, insieme da due anni, avrebbe dovuto sposarsi ad Ars, sull’Isola di Ré, in data da destinarsi. I due innamorati hanno voluto giocare d’anticipo e hanno scelto il 30 Giugno come giorno del loro sì, circondati solo dai parenti e dagli amici più cari, nel piccolo paese di campagna.

Tra gli ospiti c’era, naturalmente, anche Lily Rose, 19 anni, figlia della Paradis e di Depp, legati dal 1998 al 2012. I due non si sono mai sposati: ‘Non mi interessa’, spiegava l’attrice quando le veniva chiesto il motivo di questa scelta.

Con gli anni ha, evidentemente, cambiato idea perché appare felice negli scatti che immortalano il momento dell’uscita dal Comune: Vanessa sorridente e inondata di coriandoli insieme al suo novello sposo.