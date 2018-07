Parpiglia dichiara: ‘Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme’

Stefano De Martino non smette di dichiararsi single, ma la notizia della relazione con Gilda Ambrosio, fashion blogger e influencer, pare che sia reale. La conferma giunge da Gabriele Parpiglia, giornalista e autore, in un’intervista di Alfonso Signorini per il Chi Summer Tour 2018 a Palermo.

‘Belen è tornata con Iannone al momento, lui ha preso una casa a Ibiza per tutta la famiglia…è una persona generosa e quando uno è innamorato non vede e non sente. De Martino invece ha preso una casa a 2 km di distanza da Belen con amici e Gilda Ambrosio che lui definisce la sua non fidanzata. In realtà li ho visti la settimana scorsa a Ibiza al parco mentre giocavano con Santiago. È una cosa molto intima. Sì, stanno insieme’, afferma Parpiglia.

In effetti, le foto di qualche giorno fa, pubblicate proprio su Instagram dagli amici di Stefano e Gilda, avevano già fatto intuire qualcosa, anche se non si sa bene da quanto vada avanti questa storia d’amore.

I due erano anche stati visti insieme, non molto tempo fa, proprio al party per il matrimonio di due dei loro amici che si trovano in vacanza a Ibiza con loro.

Sembra che Stefano sia tornato a vivere a Milano, lasciando Roma, proprio per avvicinarsi a lei. Intanto si godono il sole e il mare, ma perché Stefano continua a negare?