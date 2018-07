Michelle Hunziker ‘ubriaca’ su Instagram

Si sa che Michelle Hunziker è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram. Ed è proprio in un video delle Stories che si è lasciata andare a qualche battuta di troppo. La serata speciale con il marito, Tomaso Trussardi, inizia con una foto dell’outfit, poi dello champagne a lume di candela e, infine, di lei abbastanza brilla che cerca di dimostrare il contrario.

Dopo i festeggiamenti con qualche bicchiere in più, la bella presentatrice ha pensato bene di sottoporsi a un alcool test tutto particolare: indossando tacchi 12, alza la gamba e si tocca il naso cercando di mantenersi in equilibrio, il tutto mentre ride e dà la colpa a Tomaso per averla fatta bere troppo. ‘Mio marito mi ha fatto bere di brutto’, dice, anche se riesce a superare la prova. Per fortuna decide di non mettersi al volante dopo gli eccessi durante la cena, infatti nei video successivi si capisce che non sta guidando, ma ascolta musica sul lato passeggero.

Non si capisce proprio perché Michelle abbia voluto condividere dei dettagli così privati della serata con il marito. Questo fatto, oltre a non essere un esempio positivo per i giovani che la seguono, smentisce ufficialmente le voci delle ultime settimane riguardanti una sua quarta gravidanza, nonostante il pancino sospetto in alcune foto pubblicate proprio su Instagram.