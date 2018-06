Giulia De Lellis insulta i suoi fan e poi chiede scusa

‘Siete pesanti come le me**e, se mi voglio rivedere con il mio ex sono strac***i miei e lo faccio. Siete pesantissimi, quanto rompete i co****ni! Non fatemi passare per quella che non sono, poi mi inca**o. Detto ciò mi sto giustificando anche troppo con una banda di psicopatici, repressi, malati, fissati. Siete imbarazzanti’, queste le ‘dolci’ parole che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha riservato ai suoi fan.

Dopo qualche ora, capendo forse di aver un tantino esagerato, ha scritto un altro messaggio nelle Stories di Instagram per chiedere scusa: ‘Specifico: la rabbia nei miei igs di prima era rivolta a 10 persone circa, che da giorni mi offendono con pesantezza inutilmente. Adesso già mi è passata ma prima male male. Sapete che non è da me… ogni tanto mi capita, sono umana e anche la mia pazienza ha dei limiti’.

Giulia De Lellis aveva perso la pazienza per le tante critiche ricevute a causa del suo rapporto con il suo ex Andrea Damante, ma il suo sfogo è stato effettivamente troppo duro, tanto che lei stessa ha capito di dover chiedere scusa a chi la segue. Ha anche aggiunto: ‘Le mie bimbe e tutti coloro che mi sostengono? Beh li amo e loro lo sanno’.