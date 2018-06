Ciacci dà il benvenuto a Bianca Guaccero a Detto Fatto

Il direttore di Rai 2 ha scelto Bianca Guaccero per la nuova edizione di Detto Fatto, che andrà in onda dal 10 Settembre prossimo. Come la collega Caterina Balivo, che le ha lasciato il testimone, anche la Guaccero avrà al suo fianco Giovanni Ciacci.

‘Sono assolutamente felice di questa nuova avventura, per il semplice fatto di poter riuscire a dare di me anche un’immagine diversa, oserei dire quasi inedita. Perché anche se nel mio passato ci sono state cose importanti nell’ambito dell’intrattenimento, e la più importante è stata Sanremo, ora cimentarmi col daily è un impegno altrettanto importante, ma è anche un privilegio, quello di potermi divertire ogni giorno e di poter divertire il pubblico. Questa sarà la mia mission’, afferma l’attrice.

Nell’ultima puntata, andata in onda Venerdì 15 Giugno, una commossa Balivo aveva detto: ‘Bene, chiamate già l’altra’, frase che aveva lasciato intendere una certa rivalità tra le due. Entrambe, invece, hanno parlato bene l’una dell’altra, la stessa Balivo ha dichiarato a Blogo: ‘Con Bianca Guaccero ci siamo abbracciate e le ho fatto l’in bocca al lupo. Sono molto contenta che questa mia creatura possa camminare da sola’.

Ciacci, molto amico della Balivo, ha voluto dare il suo personale benvenuto a Bianca con una foto e una frase su Instagram: ‘Oggi inizia una nuova avventura. Benvenuta Bianca Guaccero nella grande famiglia di Detto Fatto’.