Rita Dalla Chiesa, la dedica alla figlia Giulia: ‘Un compleanno pieno di assenze’

Rita Dalla Chiesa pubblica una tenera dedica su Instagram alla figlia Giulia che compie gli anni. ‘Un compleanno pieno di assenze’, scrive la conduttrice su Instagram, la figlia infatti ha perso il marito, l’autore Massimo Santoro, nel novembre 2017 ed è rimasta sola con il piccolo Lorenzo. Al lutto per la perdita dell’amato sposo si è aggiunto il dolore per la scomparsa di Fabrizio Frizzi che ha condiviso parte della crescita di Giulia.

La figlia Giulia festeggia il compleanno e così Rita Dalla Chiesa pubblica per lei un post dolcissimo su Instagram. La conduttrice ha confessato di essere orgogliosa della figlia e della forza dimostrata nell’affrontare una prima metà anno molto complicata.

Rita Dalla Chiesa, la dedica alla figlia Giulia

‘Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato’, Rita Dalla Chiesa condivide su Instagram queste parole tratte dal libro ‘Kafka sulla spiaggia’ dell’onirico scrittore Haruki Murakami.

La conduttrice dedica le parole dell’autore giapponese alla figlia Giulia, nata negli anni Settanta dal primo matrimonio della presentatrice con Roberto Cirese.

‘Dedicata a mia figlia. Un compleanno pieno di assenze… ma un compleanno d’amore forte, profondo, che parte dal cuore di Lorenzo. E dal mio’, si legge sul profilo di Rita Dalla Chiesa.

Giulia Cirese ha infatti dovuto affrontare il dolore per la perdita del marito, Massimo Santoro. L’autore televisivo aveva conosciuto la figlia di Rita Dalla Chiesa sul set di ‘Uno Mattina’, Santoro è morto a 52 anni e Giulia è rimasta sola con il figlio Lorenzo di 9 anni.

A pochi mesi dalla perdita del marito, la figlia di Rita Dalla Chiesa ha dovuto affrontare un nuovo dolore, la scomparsa di Fabrizio Frizzi che negli anni Ottanta ha intrapreso una relazione con la conduttrice di ‘Ieri oggi italiani’, poi siglata con le nozze nel 1992. Frizzi, dunque, è stato come un papà per Giulia.

Così mamma Rita ha pensato di dedicarle un dolce messaggio per farle sentire il suo affetto. ‘Sono così’ orgogliosa di te, Giulia mia, della grande donna e della grande mamma che sei. Della fatica che cerchi di cancellare, ogni giorno, con il tuo bellissimo sorriso. Ti amo’, si legge ancora sul profilo Instagram di Rita Dalla Chiesa.