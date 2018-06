Maria De Filippi: ‘Gemma Galgani? È un fenomeno vero’

Maria De Filippi è la padrona di casa di ‘Uomini e Donne’ scruta i protagonisti della sua trasmissione pomeridiana e spesso non sappiamo che opinione abbia dei corteggiatori e dei tronisti. Queen Mary però ha voluto dire la sua su due degli ‘attori’ principali del suo show pomeridiano, ovvero, Giorgio Manetti e Gemma Galgani.

Il Gabbiano e la dama bianca sono i veri protagonisti del trono over di ‘Uomini e Donne’ e Maria De Filippi ha un’opinione ben precisa sia sul futuro della coppia, scoppiata ormai da quasi 2 anni, sia sui due personaggi presi singolarmente. La moglie di Maurizio Costanzo, intervistata dal settimanale In Famiglia, ha raccontato alcuni retroscena del suo programma pomeridiano e si è sbilanciata per quanto riguarda il futuro di Giorgio Manetti e Gemma Galgani.

Maria De Filippi: ‘Giorgio e Gemma non torneranno insieme’

Giorgio Manetti, recentemente, ha dichiarato di non avere la certezza di rientrare nel cast di ‘Uomini e Donne’ la prossima stagione, il gabbiano ha anche aggiunto di essere uscito stremato dall’ultima edizione. Durante l’ultima puntata del trono over abbiamo visto Gemma piangere per Marco dopo una scenata di gelosia da parte di quest’ultimo.

Una fetta del pubblico spera di rivedere Gems e George insieme, ma la padrona di casa di ‘Uomini e Donne’ non scommette su questa possibilità. ‘Penso proprio che Gemma e Giorgio non torneranno insieme’, ha affermato lapidaria Maria De Filippi.

Certo, la dama bianca si impegna tantissimo, ma il gabbiano non sembra voler spiccare il volo in coppia o almeno non con lei, per ora. ‘Gemma fa grandi tentativi, ma Giorgio mi sembra irremovibile. Io penso che lei creda in quello che fa e abbia vissuto la storia nel modo in cui la racconta e Giorgio non ha mai sminuito quello che c’è stato tra loro’, ha dichiarato la conduttrice.

Maria De Filippi: ‘Gemma è un fenomeno’

Gemma, a quanto pare ha carta bianca da parte della redazione di ‘Uomini e Donne’. Maria De Filippi ha infatti raccontato che i suoi collaboratori si limitano a seguirla in tutto quello che fa e la protagonista del trono over è apprezzata così come appare in tutta la sua spontaneità.

‘Gemma è un fenomeno vero. Io sono una persona che delega quasi tutto e se c’è una cosa che chi lavora con me ha imparato a fare è andare dietro a ciò che fanno i protagonisti e con Gemma è successo proprio questo, siamo andati dietro a lei, facendole fare quello che voleva. Con Gemma succede quello che succedeva con ‘Scene da matrimonio’ di Davide Mengacci: ognuno dà a quello che vede un’interpretazione dettata dal proprio contesto sociale’, ha ammesso Maria De Filippi.