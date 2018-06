Non ci sarebbe alcun veto di Flavio Briatore sulla presenza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 3, il reality show di Canale 5 che prenderà il via dal prossimo autunno. Nei giorni scorsi, infatti, era rimbalzata la voce secondo cui l’estroso imprenditore si fosse ‘intrufolato’ nelle trattative tra l’ex moglie e la produzione del reality per impedirle di partecipare alla trasmissione, forse per questioni di privacy, ma nelle ultime ore Briatore avrebbe fatto dietrofront smentendo qualsiasi suo coinvolgimento nella vicenda.

‘Non è vero che ho vietato il Grande Fratello Vip 3 a Elisabetta Gregoraci’, avrebbe infatti dichiarato Flavio Briatore alla redazione di Visto, ‘Ma comunque non credo voglia farlo. Non me l’ha mai chiesto nella maniera più assoluta e, di conseguenza, non capisco certe voci. Lei non me ne ha mai parlato’. Dobbiamo credergli?

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono separati ala fine del 2017, ponendo fine a mesi di gossip sulla crisi del loro matrimonio che durava da 9 anni, e dal quale è nato nel 2010 il figlio Nathan Falco. I due hanno entrambi firmato un accordo per la separazione i cui contenuti ovviamente non sono pubblici, ma che potrebbe prevedere alcune clausole ‘restrittive’ a tutela delle rispettive privacy. Non a caso il presunto diktat, poi smentito, di Briatore sulla partecipazione della Gregoraci al GF Vip 3 verteva proprio su questo punto: spesso, infatti, durante la lunga permanenza nella casa, i concorrenti del reality si lasciano andare a confidenze sulla propria situazione privata e familiare, ed è probabile che l’imprenditore piemontese volesse evitare che l’ex moglie si lasciasse sfuggire qualche scabroso dettaglio sul loro rapporto.

Verificheremo nelle prossime settimane se Elisabetta Gregoraci parteciperà o meno al Grande Fratello Vip 3. Per il momento, oltre all’ex moglie di Briatore, i rumors danno come possibili concorrenti del reality, che sarà ancora una volta condotto da Ilary Blasi, anche Francesco Monte, Massimiliano Caroletti, Karina Cascella, Claudio Sona, Emanuela Tittocchia, Lory Del Santo, Diego Armando Maradona Jr., Sara Tommasi, Silvia Provvedi, Gustavo Rodriguez, Katherine Kelly Lang (la Brooke di Beautiful), Donatella Rettore, Cristina Plevani, Alex Belli, Lucas Peracchi, Andrea Cerioli e Ornella Muti.