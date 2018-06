Carmen Di Pietro: ‘Il mio nuovo amore ha 11 anni meno di me’

Carmen Di Pietro ha un nuovo amore e ha così archiviato il matrimonio con l’ex Giuseppe Iannoni, padre dei suoi due figli. Il cuore della showgirl batte ormai per Antonio Rivano, di 11 anni più giovane di lei. Carmen Di Pietro ha ritrovato il sorriso e ha ammesso di avere un rapporto felice con l’ex marito.

Il matrimonio tra Giuseppe Iannoni e Carmen Di Pietro è naufragato un anno fa. Ospite di Barbara D’Urso, la showgirl aveva visto alcune foto dell’ex marito in compagnia di un’altra donna, in quell’occasione però i due avevano già annunciato la loro separazione. Iannoni aveva poi dichiarato di essere ancora innamorato della Di Pietro, ma lei aveva escluso di voler tornare indietro. Irremovibile, Carmen Di Pietro aveva sbattuto la porta in faccia a Iannoni e in effetti ora sembra aver voltato pagina. Dopo un periodo turbolento anche i rapporti tra i due ex coniugi sono sereni.

Un nuovo amore per Carmen Di Pietro

Pizzicata dal settimanale Spy per le strade di Milano in compagnia di un uomo, Carmen Di Pietro ha confermato di aver intrapreso una nuova relazione con Antonio Rivano di 11 anni in meno rispetto alla showgirl.

‘L’età non è mai stato un problema per me’, ha rivelato Carmen Di Pietro. La showgirl è stata sposata dal 1998 al 200 con il giornalista Sandro Paternosto e tra i due c’erano 43 anni di differenza. Al cuor non si comanda e l’ex concorrente del Grande Fratello vip ha raccontato come è nata la sua love story con Rivano.

‘Sinceramente non è che sia rimasta colpita al primo incontro. Però mi è stato molto simpatico e ci siamo scambiati i numeri. Poi abbiamo iniziato a scambiarci i messaggini e da cosa è nata cosa’, ha dichiarato la showgirl.

Non è stato dunque un colpo di fulmine, ma una storia nata giorno per giorno grazie anche alla tecnologia. A 53 anni dunque Carmen Di Pietro ha ritrovato l’amore dopo la fine del suo secondo matrimonio. Durante una puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ di giugno, la showgirl aveva confidato a Barbara D’Urso di avere molti corteggiatori e di sognare una famiglia e altri figli.

Carmen di Pietro e i rapporti con l’ex marito

‘Auguro a tutti di avere un rapporto bello con un ex marito come ce l’ho io. Anche perché diciamolo, gli ex sono più simpatici dei mariti!’, così Carmen di Pietro ha descritto l’attuale legame con Giuseppe Iannoni.

I due ex coniugi si sono detti addio dopo 16 anni di amore. Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni hanno due figli, Alessandro e Carmelina e hanno mantenuto sereno il loro rapporto anche per i due ragazzi di 16 e 9 anni.