Marco Liorni: ‘Incomprensioni con la Rai, ma guardiamo avanti’

Marco Liorni ha ammesso che ci sono state delle incomprensioni con la Rai. Poco prima della presentazione dei palinsesti dell’azienda del servizio pubblico, il conduttore ha pubblicato un post Instagram per augurare il meglio alla nuova squadra de ‘La Vita in diretta’, il programma che non lo vedrà più protagonista. Liorni è stato alla guida della trasmissione pomeridiana di Rai 1 dal 2011, ma la prossima stagione sarà Tiberio Timperi a sostituirlo.

Marco Liorni ha pubblicato un post su Instagram in cui ha parlato di ‘incomprensioni’ con la Rai. Il conduttore guarda avanti ed è pronto per il nuovo ruolo che gli è stato affidato come presentatore del programma ‘Italia sì’ una novità della prossima stagione Rai che andrà in onda a partire da sabato 15 settembre alle 16.45.

Marco Liorni e le incomprensioni con la Rai

‘In questi anni si è creato un rapporto forte con il pubblico di RaiUno, ed è stata la principale spinta a restare: ci sono state… ’incomprensioni’ con la Rai, ma ora guardiamo avanti’, così Marco Liorni affida a un post Instagram un bilancio della sua esperienza per il servizio pubblico, esperienza che continuerà, ma con un’avventura del tutto nuova.

Marco Liorni ha salutato lo scorso 8 giugno ‘La Vita in diretta’, programma che ha condotto per anni. Di questo addio è stato detto di tutto, anche che il conduttore sarebbe stato cacciato, una notizia smentita da Francesca Fialdini che ha raccontato di una decisione presa da Liorni stesso. Eppure, su Instagram il conduttore ha parlato di ‘amarezze degli ultimi mesi’ e ‘incomprensioni con la Rai’.

Marco Liorni conduce ‘Italia sì’

Il futuro di Marco Liorni è in Rai per non tradire quel rapporto di fiducia che si è creato con i telespettatori del servizio pubblico. ‘Tutte le amarezze degli ultimi mesi diventano lontane quando ritrovi la passione!’, ha scritto il conduttore su Instagram per presentare la nuova avventura.

‘Italia sì’, è questo il programma che Marco Liorni condurrà tutti i sabato pomeriggio a partire da settembre, alle 16.45. Il presentatore si scontrerà dunque con una sua vecchia conoscenza, ‘Verissimo’ che ha condotto nel 1997.

‘Ho accettato la proposta dell’azienda per il sabato ed è ItaliaSì! il programma al quale stiamo lavorando, speriamo proprio possa piacervi’, si legge sul profilo Instagram del conduttore.

Una vera e propria sfida dunque per Marco Liorni, non solo perché si tratta di una novità, ma anche perché la Rai propone un nuovo programma in una fascia oraria complicata.

‘Cercheremo i ‘cuori pulsanti’ dell’Italia mettendo al centro vicende, problemi, soluzioni, desideri,sogni, energie: potremmo definirlo un ‘tales show’’, così Marco Liorni spiega come sarà il nuovo programma di Rai 1.