Dopo un periodo sentimentale difficile, Maddalena Corvaglia parla della fine del matrimonio con Stef Burns e dell’amore ritrovato per Alessandro Viani. L’ex Velina, oggi impegnata con Paperissima Sprint, ha spiegato i motivi della rottura col chitarrista e raccontato l’anno difficile superato anche grazie all’amicizia di Elisabetta Canalis.

‘Ho fatto di tutto per salvare il mio matrimonio’ – ha detto Maddalena Corvaglia al settimanale Oggi, ripercorrendo i momenti della relazione con l’ex marito Stef Burns, sposato nel 2011 a Mirandola con rito civile officiato da Vasco Rossi. Per il compagno, poi, la Corvaglia ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Los Angeles, ed è stato proprio qui che ha dovuto fare i conti con una realtà ed una persona che faticava a riconoscere: ‘Quando mi sono trasferita a Los Angeles ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva’.

Maddalena Corvaglia: ‘Separarmi da Stef Burns è stata dura’

Pur avendo provato più e più volte a salvare il suo matrimonio, alla fine Maddalena Corvaglia si è dovuta arrendere riconoscendo che era tutto finito.

‘[...]Ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla’ – ha continuato, spiegando come sia stato difficile il periodo che ha preceduto la decisione definitiva di mettere un punto alla relazione con il chitarrista di Vasco Rossi.

‘Separarmi da mio marito Stef Burns è stato durissimo’ – ha raccontato – ‘Ho passato un anno e mezzo molto difficile, stavo male, non dormivo la notte’.

Accanto a Maddalena, però, c’è sempre stata Elisabetta Canalis che la Corvaglia descrive come ‘un’amica meravigliosa’ senza la quale non ce l’avrebbe mai fatta: ‘Insieme, Jamie e io siamo felici’.

Maddalena Corvaglia e il nuovo amore per Alessandro Viani

Superato il momento complicato dovuto alla separazione da Stef Burns, Maddalena Corvaglia è tornata a sorridere grazie all’amica Elisabetta, alla figlia Jamie – ‘una bambina stupenda, buffa, curiosa, ma nell’ultimo anno ha vissuto tanta tensione’ – e al nuovo amore.

Per la prima volta, dunque, la Corvaglia ufficializza la relazione con il fidanzato Alessandro Viani: ‘È un uomo su cui puoi contare sempre, generoso e affidabile, nato per fare il papà’.

Così, la showgirl ha descritto il suo nuovo compagno, sottolineando che Viani non ha alcuna intenzione di sostituire Stef Burns nel ruolo di padre.

‘E anche se Jamie un padre ce l’ha – e nessuno glielo vuole togliere’ – ha chiarito Maddalena Corvaglia – ‘Ale la ama come se fosse figlia sua. Per me, era una condizione irrinunciabile: non avrei mai potuto stare insieme a un uomo che non ci avesse amato entrambe’.

