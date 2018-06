Flavio Insinna ricorda Fabrizio Frizzi: ‘Mi ha cambiato la carriera’

Flavio Insinna si è improvvisato professore, nel programma di Rai 2 ‘Il Supplente’, l’attore ha svolto una lezione presso l’Istituto Superiore ‘Leopoldo Pirelli’ di Roma e ha ricordato come è nata l’amicizia con Fabrizio Frizzi. Colui che prenderà il posto del presentatore scomparso lo scorso 26 marzo a ‘L’Eredità’, si è commosso e ha emozionato gli allievi presenti alla sua speciale lezione di italiano.

Flavio Insinna prenderà il posto di Fabrizio Frizzi a ‘L’Eredità’, la conferma è arrivata alla presentazione dei palinsesti Rai, una scelta che è stata accolta tra le polemiche di alcuni telespettatori che non ritengono l’attore degno sostituto del conduttore scomparso.

Flavio Insinna ricorda Fabrizio Frizzi

Flavio Insinna ha mostrato, durante l’ultima puntata de ‘Il Supplente’, un momento speciale vissuto insieme all’amico e collega Fabrizio Frizzi a cui è stato sempre legato.

Flavio Insinna ricorda Fabrizio Frizzi (video)

‘Ho voluto farvi vedere questo momento della mia vita per una sola ragione. C’è Fabrizio che ha vissuto per davvero lo spirito di squadra. Era molto accogliente’, ha spiegato agli allievi che hanno assistito alla sua lezione.

Visibilmente commosso, il nuovo conduttore de ‘L’Eredità’, ha raccontato come è nata l’amicizia con il presentatore scomparso lo scorso marzo.

‘Vi spiego com’è iniziata la nostra amicizia. Vinco per un telefilm, lui presentava quella serata. Salgo per ultimo, all’una di notte. Fabrizio è di una straordinaria accoglienza, pensavo che mi consegnasse frettolosamente il premio, ma, da subito, ha iniziato a scherzare con me, facendo di me la sua attrazione. La mattina dopo, mi chiamano per altri programmi. Da lì è cambiata la mia carriera’, ha raccontato Insinna.

Flavio Insinna: ‘Il pubblico ha ancora delle riserve e non me lo perdono’

Intervistato a Vanity Fair, Flavio Insinna ha ammesso di non aver ancora trovato serenità per quel fuori onda di ‘Affari tuoi’ mandato in onda da Striscia La Notizia.

‘Non mi sono ancora perdonato. Capisco chi ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo, come un risotto che si lascia lì a mantecare. Se non ho trovato la serenità io stesso per primo non capisco perché debbano trovarla gli altri rispetto a quello che ho fatto’, ha dichiarato il conduttore.

Parte del pubblico, infatti, non ha accolto con favore l’idea che Insinna sostituisca Frizzi. L’attore ha rivelato che la sua sarà una ‘Eredità’ ‘in punta di piedi’ e che la vera sfida sarà capire se ‘a Fabrizio piacerà’.

A Insinna spetta un’eredità importante nonostante sia già stato al timone del quiz di Rai 1 per una puntata il 1 aprile 2015. ‘Fabrizio Frizzi era un uomo meraviglioso, che non mi ha mai giudicato. Lui, insieme a Carlo, era uno di quegli amici che ci sono sempre. Adesso Fabrizio non c’è, ma non significa che non ci sia più. Sono due cose diverse’, ha ricordato Flavio Insinna.