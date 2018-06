Brigitte Nielsen, la prima foto di Frida: ‘Vero amore’

Brigitte Nielsen mostra per la prima volta Frida. L'attrice danese ha pubblicato su Instagram il primo scatto in compagnia della nuova arrivata. La Nielsen è diventata mamma a 54 anni per la quinta volta, Frida è nata lo scorso 22 giugno

da Chiara Podano, il