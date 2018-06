Stefano De Martino a Ibiza con Gilda Ambrosio e Santiago

Stefano De Martino continua a dichiararsi single, ma sono state diverse le occasioni in cui è stato visto con la bella Gilda Ambrosio. Ultimamente il ballerino e la fashion designer erano stati insieme al matrimonio dei loro cari amici, Vincenzo Sabatino e Domenico Iovine, cerimonia a cui era presente anche Belen Rodriguez, ex moglie di Stefano e madre del piccolo Santiago.

Ed è proprio in compagnia d Vincenzo e Domenico che, in questi giorni, Stefano e Giada stanno trascorrendo una vacanza a Ibiza. Proprio su quest’isola era nato il loro amore l’anno scorso, la coppia sta avendo un ritorno di fiamma? Con loro a godersi il sole e il mare c’è anche Santiago, che si divide tra papà Stefano e mamma Belen, anche lei in vacanza alle Baleari con Andrea Iannone e nonna Veronica .

Stefano e Gilda non pubblicano foto compromettenti sui loro profili social, ma si è diffusa la notizia della loro presenza insieme sull’isola grazie agli scatti condivisi su Instagram proprio dai loro amici. Sembrano molto intimi e vicini, saranno lì per rilassarsi e divertirsi o anche per trascorrere del tempo insieme di nuovo come una vera e propria coppia? I fans restano in attesa di conferme interessanti.