Mario Orfeo contro Giletti: ‘Nessun pentimento, esprimo solidarietà a Selvaggia Lucarelli’

Volevo stare tranquillo. Ma come al solito anche quando sto fermo faccio rumore. Saluto il direttore generale della Rai Orfeo che non conosco ma che oggi, davanti a una marea di giornalisti e durante la conferenza de i palinsesti, ha commesso una serie di errori che un direttore della Tv di Stato non può permettersi. Caro Orfeo, hai espresso solidarietà per la ‘tua’ collega Lucarelli perché, secondo te, attaccata da Giletti senza contraddittorio. 1 non è una tua collega, non è una giornalista, ma una showgirl prestata alla critica dei concorrenti che si improvvisano ballerini. Dunque Chiedi scusa per l’errore. 2 Io e Massimo Giletti, giornalista con le palle che vi ha detto ciao e quest’anno vi ha ridotto con la sua assenza a perdere ogni domenica! Ogni domenica! Abbiamo invitato la showgirl Lucarelli in tutti i modi per fare un faccia a faccia. Ma lei ha rifiutato. Chiedi scusa di nuovo, hai sbagliato. 3 volevi metterti una medaglia dinanzi ai giornalisti? Beh sarà di latta perché hai detto solo falsità e sei direttore generale. Incredibile l’Italia. Anzi, ma lo sarai ancora ? Mi dicono di no. Ops #adalet

A post shared by Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) on Jun 27, 2018 at 6:05am PDT