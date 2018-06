Levante sul padre scomparso: ‘Ricordo il suono del dolore che mi fece gridare un NO!’

“Ora, se chiudo gli occhi, ricordo con una chiarezza sconcertante il suono del dolore che mi fece gridare un NO! lungo come la notte più buia. Non era la mia voce di bimba, quella la persi nell’udire di un padre che non avevo più. Non era l’infanzia spezzata, di cui dimenticai in fretta il significato. Era il grido della vita che mi obbligava a crescere.” #adastra

A post shared by L E V A N T E (@levanteofficial) on Jun 26, 2018 at 5:26am PDT