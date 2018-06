Sono rari i gesti di affetto plateali che Gabriele Costanzo, figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, dedica ai genitori, ma con l’ultimo post per la madre il giovane ha stupito tutti. Così, il messaggio apparso sul profilo Instagram del figlio adottivo della coppia di conduttori ha raccolto, in pochissimo tempo, milioni di like.

‘Perché noi siamo uno la forza dell’altro’ – ha scritto Gabriele Costanzo allegando un’immagine che lo ritrae abbracciato alla madre Maria De Filippi. I due hanno un legame molto stretto e in numerose interviste la conduttrice ha parlato del figlio adottivo mettendo a nudo quel lato privato e intimo che raramente mostra in pubblico. ‘E’ onesto, pulito’ – aveva detto la De Filippi su Gabriele, confessando – ‘Questi complimenti lui li sente adesso per la prima volta’.

Leggi anche: Amici 17, Maria De Filippi piange ricordando la madre: ‘Penso a lei ogni giorno’

Gabriele Costanzo, il figlio adottivo di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo

Gabriele è arrivato in casa di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo nel 2004, quando aveva 12 anni. Ad oggi, il giovane ne ha 26 e lavora nella casa di produzione di famiglia.

Per la conduttrice di Canale 5 è il primo figlio, mentre per il marito si tratta del terzo dopo Saverio e Camilla.

Il legame tra Gabriele e i genitori è molto forte e raramente i tre si sono mostrati insieme durante uscite pubbliche o con foto condivise sui social.

Proprio per questo motivo, la dedica del giovane per la madre Maria De Filippi ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Perché noi siamo uno la forza dell’altro A post shared by Gabriele Costanzo (@gabriele_cost) on Jun 20, 2018 at 11:58pm PDT

Gabriele Costanzo e la madre Maria De Filippi sui social

Se le foto insieme a papà Maurizio sono davvero molto rare, quelle con la madre Maria sono un po’ più frequenti.

Sbirciando il profilo Instagram di Costanzo, infatti, si notano alcuni scatti in compagnia della De Filippi con la quale Gabriele ha, evidentemente, un legame molto più stretto.

‍ A post shared by Gabriele Costanzo (@gabriele_cost) on Apr 25, 2018 at 1:03am PDT

❤️ A post shared by Gabriele Costanzo (@gabriele_cost) on Dec 5, 2017 at 3:16am PST

Back A post shared by Gabriele Costanzo (@gabriele_cost) on May 31, 2018 at 2:33am PDT

Leggi anche: Maurizio Costanzo: ‘Maria De Filippi persona più importante della mia vita’