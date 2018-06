Nessuna crisi per Elisa Isoardi e Matteo Salvini: secondo le recenti indiscrezioni i due sarebbero pronti per andare a convivere nella Capitale, dove il neo Ministro dell’Interno e la conduttrice trascorreranno la maggior parte del tempo per motivi di lavoro.

E’ stato solo momentaneo, dunque, il periodo di separazione tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini: tra i due, infatti, non c’è stata alcuna crisi ma, secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, la coppia godrebbe di ottima salute e pare sia pronta per compiere il grande passo con la convivenza. Nelle ultime settimane voci di gossip parlavano di una rottura tra la conduttrice e il Ministro dell’Interno e molti pensavano che la preghiera postata sui social dalla Isoardi fosse dovuta proprio alla fine della storia con il compagno.

Leggi anche: Elisa Isoardi prega su Instagram: ‘Vergine Maria, volgi verso di me il tuo sguardo’

Elisa Isoardi e Matteo Salvini, i motivi delle vacanze separate

Nulla di più infondato: come rivelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, le vacanze da separati di Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono dovute a motivi ben diversi dalla crisi di coppia.

Il segretario della Lega ha trascorso alcuni giorni in Liguria con i suoi due figli, Federico e Mirta, mentre la conduttrice si trovava in Piemonte per assistere una zia molto malata.

Sarebbe questo, dunque, il motivo che avrebbe spinto la Isoardi a pubblicare sui social la lettera dedicata alla Vergine Maria alla quale chiedeva di ‘sciogliere i nodi’ della sua vita.

Almeno dal punto di vista affettivo, infatti, la vita di Elisa Isoardi sembra essere più che appagata e dal prossimo autunno la conduttrice potrebbe andare a convivere con il compagno Matteo Salvini.

Leggi anche: Elisa Isoardi, che dedica a Matteo Salvini: ‘Muoio dalla voglia di rivederti’

Elisa Isoardi, la nuova vita a Roma

Per la conduttrice Rai, dunque, la nuova stagione inizierà con una serie di importanti novità, lavorative ed affettive.

Oltre alla convivenza con il Ministro dell’Interno, la città di Roma ospiterà la Isoardi negli studi televisivi de La prova del cuoco.

La conduttrice, infatti, è stata designata come l’erede di Antonella Clerici che ha lasciato il cooking show di Rai 1 per dedicarsi alla sua vita privata e trasferirsi lontano dalla Capitale.

Leggi anche: La prova del cuoco, Elisa Isoardi nuova conduttrice: gli auguri di Antonella Clerici