Sono bastate alcune foto di Daniele Bossari in compagnia di una bionda che non era Filippa Lagerback a scatenare il gossip su un presunto tradimento. Il conduttore e opinionista, fresco di matrimonio con la compagna, è stato beccato nella notte con una sconosciuta che, come ci ha tenuto a precisare, era solo un’amica.

E’ stato il settimanale Chi a pubblicare gli scatti di Daniele Bossari durante un’uscita serale senza Filippa Lagerback: al suo fianco, invece, è stata avvistata una donna che, come documentato dai paparazzi, il conduttore ha accompagnato fino alla macchina, parcheggiata un po’ più lontano. ‘E’ solo un’amica, eravamo con altre persone a ricordare le mie nozze’ – ha chiarito immediatamente Bossari, mettendo a tacere il gossip che lo vorrebbe marito fedifrago.

Leggi anche: Filippa Lagerback: ‘Daniele Bossari vorrebbe un altro figlio, io no’

Daniele Bossari: ‘Guardando le foto, mi sono messo a ridere’

Come riportato dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini, Daniele Bossari è intervenuto per spiegare cosa fosse realmente accaduto prima che le immagini lasciassero spazio a inutili fraintendimenti.

‘All’inizio, guardando le foto, mi sono messo a ridere, poi mi è venuta la rabbia di dovermi giustificare’ – ha detto il conduttore – ‘ Non c’è storia, escludiamo ogni tipo di ipotesi che non sia la realtà’.

Nessun tradimento, dunque, nei confronti di Filippa Lagerback che, messa al corrente di questa spiacevole situazione, ha commentato insieme al marito quanto successo.

‘Con Filippa abbiamo visto e abbiamo detto: ‘Ma di cosa stiamo parlando?’ – ha continuato Bossari – ‘Ora dobbiamo affrontare questa storia e dire: ‘Che palle!’.

‘Da una parte mi lusinga l’attenzione, dall’altra, doversi giustificare sul nulla, non mi piace’ – ha tuonato il marito della Lagerback.

Leggi anche: Filippa Lagerback e Daniele Bossari in viaggio di nozze: critiche per l’assenza della figlia Stella

Daniele Bossari e Filippa Lagerback ironizzano sui social

Dopo l’uscita delle foto che ritraggono Daniele Bossari in compagnia di un’altra, lui e la moglie sono intervenuti anche sui social ironizzando sull’ipotesi di tradimento.

L’opinionista de L’Isola dei famosi 13 e la moglie hanno rassicurato i fan dicendosi assolutamente tranquilli e per nulla preoccupati della notizia.