Veronica Satti ha presentato ufficialmente la fidanzata Valentina durante il GF15 e ora le due sono pronte per la convivenza e le nozze. A raccontarlo è proprio la figlia di Bobby Solo in una recente intervista in cui spiega di non essere ancora riuscita ad abbracciare il padre.

‘Il prossimo anno io e Valentina ci vogliamo sposare’ – ha confessato Veronica Satti al settimanale Nuovo Tv, cui ha rivelato come il suo rapporto con la compagna sia decollato dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello 15. La Satti, proprio durante la partecipazione al reality show di Canale 5, ha parlato del suo amore per la fidanzata con la quale ha intenzione di andare a convivere a Milano prima di compiere il grande passo.

Veronica Satti sulla fidanzata Valentina: ‘Amo i suoi occhi e la sua intelligenza’

Prima di conquistare Valentina, però, Veronica Satti ha dovuto ‘sudare sette camicie’: ‘L’ho corteggiata per cinque anni’ – ha raccontato, svelando come alla fine sia riuscita a rubare il cuore alla compagna.

Ad oggi, le due sembrano più unite che mai e l’esperienza televisiva della figlia di Bobby Solo pare aver rafforzato il loro rapporto.

‘Abbiamo un bellissimo rapporto, parliamo tantissimo. E lei riesce a ridimensionare il mio aspetto emotivo’ – ha detto la Satti, pronta a ridurre la distanza dalla fidanzata.

‘Io ora abito a Genova e lei a Roma ma stiamo cercando casa a Milano per andare a convivere’ – ha continuato, annunciando in anteprima il desiderio di convolare a nozze – ‘Valentina mi ha regalato l’anello di fidanzamento: ci piacerebbe sposarci il prossimo anno!’.

Leggi anche: Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo fa coming out: ‘Vorrei presentare la mia compagna a mio padre’

Veronica Satti e il rapporto con il papà Bobby Solo

Realizzata dal punto di vista affettivo, Veronica Satti è riuscita a recuperare anche il rapporto con il papà Bobby Solo proprio durante la permanenza nella Casa del GF15.

Il cantante le ha fatto sapere di essere pronto a ristabilire con lei un legame, ma al momento l’incontro tra i due non è ancora avvenuto.

‘Non sono ancora riuscita a sentirlo perché è in tournée in America’ – ha raccontato – ‘Ma ci incontreremo al suo ritorno’.

Veronica, oltre ad attendere con ansia il ritorno di Bobby Solo dal tour in cui è impegnato, si è detta anche disposta a conoscere il fratello, nato dalla relazione del cantante con la moglie Tracy: ‘Ci tengo molto anche a conoscere mio fratello Ryan: sono davvero emozionata all’idea’.

Leggi anche: GF15, Veronica Satti fa pace con il padre Bobby Solo: ‘Grazie Barbara, ce l’abbiamo fatta’