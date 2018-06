Simona Ventura: ‘L’aborto a 19 anni è una ferita ancora aperta’

Simona Ventura, ospite di Paola Perego nella prima puntata di ‘Non Disturbare’, in onda su Rai 1 ha rivelato uno dei momenti più dolorosi e bui della sua vita privata: l’aborto. La futura conduttrice di ‘Temptation Island vip’ ha raccontato di quando è rimasta incinta la prima volta a 19 anni ed ha abortito.

Racconti intimi nella prima puntata di ‘Non Disturbare’, Simona Ventura in particolare ha confidato sentimenti e dolori vissuti in età adolescenziale, quando a 19 anni si è trovata di fronte a una scelta difficilissima da prendere.

Simona Ventura, il racconto dell’aborto a 19 anni

‘Nel primo rapporto sessuale a 19 anni sono rimasta incinta’, così Simona Ventura inizia il racconto di uno dei momenti più complicati della sua vita. La conduttrice, rimasta incinta per la prima volta a 19 anni ha deciso di abortire, una scelta che la Ventura ha preso in solitudine e che le ha provocato un dolore grandissimo che ha avuto su di lei delle ripercussioni anche successivamente.

Simona Ventura racconta l’aborto a 19 anni (video)

‘Rimane una ferita. Lui era un grande amore. Non gli ho mai detto nulla, perché era una mia scelta e per anni mi ha creato delle conseguenze psicologiche’, ha confessato la conduttrice a Paola Perego.

Una decisione dolorosissima, ma il tempo l’ha aiutata ad andare avanti e adesso per la conduttrice è fondamentale insegnare alla figlia Caterina di 8 anni l’importanza di prendere scelte difficili, anche in amore. ‘Spero che trovi qualcuno che le voglia davvero bene’, ha dichiarato la Ventura.

Simona Ventura e il matrimonio con Stefano Bettarini

Simona Ventura ha parlato anche del matrimonio con Stefano Bettarini. Un legame durato 6 anni, ma naufragato. Un amore sorto in un momento d’oro della carriera di entrambi. ‘È stata una storia mediatica. Era il suo momento di luce nel calcio e il mio nel lavoro’, ha raccontato la conduttrice che ha aggiunto: ‘Mediaticamente sono sempre stata sopra di lui: per me dovevamo essere uniti, ma non è stato così’.

In merito ai tradimenti dell’ex marito, Simona Ventura ha confessato di aver perdonato molto all’ex calciatore e di essere passata sopra ad alcuni episodi di infedeltà da parte di Bettarini. Oggi, la conduttrice è legata a Gerò Carrara. ‘Sono quegli amori giusti capitati nei momenti della vita che si incastrano perfettamente’, ha raccontato.

Simona Ventura si prepara a una nuova sfida professionale. A settembre condurrà la versione vip del gioco delle coppie ‘Temptation Island’. La Ventura guarda al futuro, ma confessa che in passato ha temuto per la sua popolarità. L’eliminazione a L’Isola dei famosi contro Jonas Beramì l’ha infatti fatta vacillare. ‘Ho pensato anche che il pubblico non mi volesse più bene. L’umiliazione è stata forte. Visto chi mi ha battuto al televoto, sembrava tutto un po’ strano’, ha ammesso.