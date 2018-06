E’ tempo di grandi cambiamenti per Sky e, in particolar modo, per il canale dedicato allo sport: Ilaria D’Amico pare sia pronta a lasciare il programma che conduce da ben 15 anni – Sky Calcio Show – per dedicarsi a nuove esperienze professionali.

Indiscrezioni delle ultime settimane, infatti, vorrebbero Ilaria D’Amico pronta a lasciare Sky Sport per traslocare in Rai. Il primo a lanciare la notizia è stato Dagospia, secondo cui la conduttrice, volto pluriennale del programma sportivo cult di Sky, avrebbe ricevuto delle proposte allettanti da parte del secondo canale del servizio pubblico che, stando ai rumors delle ultime ore, pare sia pronto ad ospitarla affidandole una nuova trasmissione.

Ilaria D’Amico, addio a Sky Calcio Show

La conferma sull’addio della D’Amico a Sky è stata data da Fanpage, secondo cui il programma condotto da Ilaria dal 2003 ad oggi sarebbe pronto a passare nelle mani di una sua degna erede, Diletta Leotta.

Proprio sulla collega, la D’Amico si era espressa positivamente in una intervista rilasciata al Corriere della Sera: ‘Diletta è un’erede in un mondo di eredi’ – aveva detto – ‘Nel mondo di Sky Sport ci sono tante professioniste apprezzate, belle e con talento naturale’.

Una vera e propria rivoluzione, dunque, è in atto all’interno di Sky Calcio Show che, stando ai rumors delle ultime ore, potrebbe perdere anche un altro volto noto, Massimo Mauro.

Oltre all’addio, quasi ufficiale, di Ilaria D’Amico, infatti, pare che anche l’opinionista ed ex calciatore del Napoli sia pronto a fare le valigie e dedicarsi ad un altro progetto di cui non si conoscono le caratteristiche.

Ilaria D’Amico lascia Sky per Gigi Buffon?

Un altro motivo che avrebbe spinto Ilaria D’Amico a lasciare Sky Sport potrebbe essere ricercato nella vita privata della conduttrice.

Com’è noto, la D’Amico è legata a Gigi Buffon, portiere della Juventus che ha lasciato il calcio italiano con la conclusione dell’ultima stagione sportiva.

Non è ancora chiaro, tuttavia, se Buffon abbia detto addio al calcio o se abbia intenzione di trasferirsi all’estero per concludere la carriera.

In tal caso, Ilaria D’Amico sarebbe pronta a seguirlo? Deriva da questa situazione familiare la scelta di dire addio a Sky Sport? Per il momento, nessuna indiscrezione è stata confermata o smentita.

