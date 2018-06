L’ex ballerina Heather Parisi ha 4 figli, due dei quali nati nel 2010 quando la pupilla di Pippo Baudo aveva già 50 anni. E se pensate che la Parisi si sia in qualche modo pentita di aver avuto i due gemellini Elizabeth e Dylan a un’età non più verdissima, vi sbagliate di grosso, dato che la stessa cantante di Disco Bambina ha ribadito per l’ennesima volta che fare figli in età avanzata è un valore aggiunto, spiegando pure perché.

Dopo la fine di Amici 17, il talent di Maria De Filippi a cui ha partecipato come componente della giuria, Heather Parisi è tornata a Hong Kong, dove vive da circa 7 anni con il compagno Umberto Maria Anzolin e i due bimbi avuti da lui, e ha ricominciato a postare sui social numerose foto familiari, come sua vecchia abitudine. Una di queste, in cui erano ritratti Elizabeth e Dylan, l’ha spinta a condividere con i suoi follower una riflessione sui figli avuti a una certa età.

‘Molti dicono che diventare genitori in età avanzata non sia un bene’, ha scritto Heather Parisi, ‘Io penso esattamente il contrario. Penso che la ‘maturità’ di un genitore sia un valore aggiunto al pari dell’esperienza, della consapevolezza e della tranquillità economica che solo anni di vita vissuta possono dare. Anche se poi sono convinta che, avessi incontrato Umberto prima, avremmo messo su una squadra di calcio!’

Com’era prevedibile il post ha ricevuto molti commenti, alcuni a favore della ‘teoria’ di Heather Parisi (‘Ho 44 anni e solo adesso sto cercando di diventare madre perché prima non ero pronta, mentre ora lo sono e sento di aver raggiunto il giusto livello di maturità, di consapevolezza e di serenità’, ha scritto una follower), altri decisamente contrari (‘Avere un figlio in un età così avanzata non è proprio un atto d’amore ma un atto di egoismo: i figli vanno accompagnati il più avanti possibile e, per una questione anagrafica, diventa difficile’) e altri ancora… neutri (‘Non esiste un’età giusta per avere dei figli, ma esiste solo il momento giusto’). Insomma, come al solito le dichiarazioni della Parisi sono sempre destinate a far discutere…

Ricordiamo che a parte i gemellini Elizabeth e Dylan nati nel 2010, Heather Parisi ha altre 2 figlie: la prima, Rebecca Jewel, avuta nel ’94 dal primo marito Giorgio Manenti, e la seconda, Jacqueline Luna, nata nel 2000 dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo.